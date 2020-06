ÔNIBUS E CARRO DE PASSEIO FICAM DESTRUÍDOS APÓS PEGAREM FOGO

15/06/20 - 08:56:16

Um ônibus e um veículo de passeio ficaram completamente destruídos após pegarem fogo na madrugada desta segunda-feira (15). Ninguém ficou ferido.

O incidente foi registrado na Rua do Cajueiro, no município de Arauá e as informações passadas pelo Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe e populares são de que o incêndio começou no carro e atingiu o ônibus, que fazia transporte de trabalhadores da região.

O fogo atingiu também o muro de duas casas, um portão e uma vidraça.

Foto: Reprodução/TV Sergipe