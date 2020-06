PM e Instituto Banese distribuem cestas básicas e máscaras para comunidades carentes

Foram distribuídas 100 cestas básicas e mil máscaras reutilizáveis de proteção e prevenção à Covid-19

O Grupo de Gestão de Crise e Conflitos (GGCC) da Polícia Militar de Sergipe, em parceria com o Instituto Banese, beneficiou famílias que vivem em situação de extrema vulnerabilidade no bairro Santa Maria e no município da Barra dos Coqueiros, na Grande Aracaju. As instituições distribuíram 100 cestas básicas e mil máscaras reutilizáveis de proteção e prevenção à Covid-19, entre os dias 10, 11 e 12 deste mês.

As doações foram realizadas em Aracaju, na Ocupação Valdice Teles e na Ponta da Asa, bairro Santa Maria, onde policiais militares do GGCC, acompanhados de lideranças do Movimento Social dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST), distribuíram 500 máscaras de tecido.

A ação foi ampliada para famílias carentes da Ocupação Vitória da Ilha, no município da Barra dos Coqueiros, que também receberam 500 máscaras de tecido, além de 100 cestas básicas doadas pelos policiais militares. A distribuição foi coordenada pelo GGCC, em parceria com o Movimento Organizado dos Trabalhadores Urbanos (Motu).

Através dessas ações, a Polícia Militar, por meio da atuação do Grupo de Gestão de Crises e Conflitos, se solidariza com as comunidades mais carentes e vulneráveis à pandemia do Coronavírus e reforça ainda mais o seu compromisso de servir e proteger a sociedade sergipana.