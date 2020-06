POLÍCIA MILITAR PRENDE HOMEM POR VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM LAGARTO

15/06/20 - 15:17:20

Os policiais encaminharam o suspeito para a Delegacia de Lagarto

Policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM) prenderam, nesse domingo, 14, um homem suspeito de violência doméstica, no município de Lagarto, Centro-Sul do estado.

A equipe do 7º BPM foi acionada para atender uma denúncia de violência doméstica no Povoado Colônia Treze, zona rural lagartense, onde uma mulher havia sido agredida pelo próprio companheiro.

Após localizarem a vítima e ouvirem as testemunhas, os policiais encaminharam o homem suspeito para a Delegacia de Lagarto.

Fonte: ASCOM/PM