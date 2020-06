Polícia Militar realiza nova edição da Operação Sergipe Mais Seguro

As ações ocorreram na capital e em diversos municípios do interior do estado, sendo iniciada na última quinta-feira, 11 e encerrada neste domingo, 14

A Polícia Militar realizou uma nova edição da Operação Sergipe Mais Seguro. As ações ocorreram na capital e em diversos municípios do interior do estado, sendo iniciada na última quinta-feira, 11 e encerrada neste domingo, 14. Somente no domingo, foram lavradas 24 autuações de infração de trânsito, nove Termos Circunstanciados de Ocorrências (TCO) e oito prisões em flagrantes. Todos os casos ocorridos no período foram encaminhados às Delegacias Regionais para adoção das medidas legais pertinentes a cada caso.

Na oportunidade, foi elaborado um grande planejamento estratégico de policiamento em várias regiões do interior. Os municípios de Boquim, Brejo Grande, Canindé de São Francisco, Capela, Carira, Carmópolis, Itabaiana, Japaratuba, Propriá, Muribeca, Nossa Senhora da Glória, Porto da Folha, Estância, Umbaúba, Lagarto, Tobias Barreto, Simão Dias e Ilha das Flores tiveram um reforço no patrulhamento policial.

A capital também contou com um maior número de policiais nas ruas. Essa iniciativa vem gerando excelentes resultados, com a diminuição de atos infracionais em diversas localidades. Além das estatísticas criminais, a operação deu seguimento às fiscalizações descritas no Decreto Governamental em virtude da pandemia do vírus Covid-19.

O intuito desse tipo de operação é proporcionar à população sergipana ainda mais segurança através de ações táticas previamente planejadas. A corporação vem adotando medidas para redução dos índices de criminalidade em locais onde os estudos demonstram maior necessidade.

O comandante do Policiamento Militar da Capital (CPMC), coronel Neto, e o comandante do Policiamento Militar do Interior (CPMI), coronel Fábio Rolemberg, enalteceram a dedicação ímpar de todos os policiais militares envolvidos e mostraram satisfação quanto ao profissionalismo exercido em todas as ações durante os dias de operação.

Fonte e foto ASN