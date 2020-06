Prefeitura de Aracaju e Governo de Sergipe fiscalizam praias, neste domingo

Neste domingo, 14, mais uma grande operação foi desencadeada na capital para coibir o descumprimento das medidas emergenciais, previstas nos decretos do governo do estado e do município, para conter o avanço da covid-19. Com o dia ensolarado, a ação conjunta da Prefeitura de Aracaju e do Governo de Sergipe, reforçou a atenção nas praias da capital.

Os estabelecimentos situados em toda a extensão de faixa de areia foram averiguados, para verificação de possíveis aglomerações e uso irregular dos espaços. Algumas pessoas foram flagradas em alguns desses locais e receberam as devidas orientações, assim como os responsáveis pelas estruturas. O fato gera preocupação, apesar de apenas três bares terem recebido notificações por funcionamento indevido, dos 25 visitados.

De acordo com o secretário municipal da Defesa Social e da Cidadania, Luís Fernando Almeida, “infelizmente as pessoas não têm, ainda, a consciência do quão grave é esse vírus e essa pandemia. Por tanto, a gente volta a chamar a atenção e pedir a colaboração para que as pessoas fiquem em casa e preservem, especialmente, as pessoas idosas”, reforçou.

Ele chama atenção, também, para o empenho das equipes e a somação de esforços para conscientizar e resguardar a população no que diz respeito aos efeitos nocivos que podem ser gerados pelo novo coronavírus. “É um trabalho difícil, contínuo, que temos desenvolvido com a parceria da Polícia Militar, com a qual temos produzido muito mais, pelo respeito e know how que a PM possui. É uma tropa muito aguerrida, no entanto, mesmo assim, não temos condições de dar conta sem que a população faça a sua parte”, considerou o secretário Luís Fernando.

As equipes da Defesa Social, através da Defesa Civil e do Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Aracaju), com a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT), integraram esse contingente para a fiscalização. A oportunidade foi também de diálogo com banhistas que geravam grande fluxo ao longo da praia.

O comandante do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur), da Polícia Militar de Sergipe, major Thiago Costa, ressalta que, através do Comando de Policiamento da Capital, houve a designação das equipes para fazer parte dessa operação. Foram utilizadas quatro viaturas, sendo duas do BPTur e duas da CPTran – Companhia de Polícia de Trânsito, além de seis conjuntos da cavalaria. “A gente espera orientar as pessoas e em caso de constatação de estabelecimentos funcionando de maneira irregular há a aplicação das sanções cabíveis, visando salvaguardar a saúde de toda a sociedade aracajuana e de Sergipe”, destacou.

O secretário Luís Fernando finaliza apelando para que a população mantenha os cuidados redobrados. “Os números de contaminados e de óbitos têm crescido. Quase 70% dos óbitos recaem sobre os idosos. A tendência é o agravamento, se não conseguirmos melhorar os índices de isolamento social. Se cada um cuidar dos seus familiares e de si, estaremos cuidado de toda a cidade”, alerta.

Foto: Sérgio Sílva