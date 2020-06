Prefeitura de Rosário realiza primeira transmissão com apresentações culturais via internet

15/06/20 - 06:06:49

Mantendo a tradição junina, a noite de Santo Antônio foi de muito forró em Rosário do Catete, pois a gestão municipal, através da Secretaria de Cultura e Turismo, estreou, neste sábado, 13, a transmissão do projeto “Live do Catete”.

A iniciativa consiste em promover uma série de lives exibidas pelos canais da prefeitura, no Instagram e no Youtube, com músicos locais e convidados, visando fortalecer a classe artística do município, que foi uma das mais afetadas em decorrência da Pandemia da Covid-19.

Nesse sentido, como forma de minimizar os impactos econômicos e manter vivo o sentimento de pertencimento do rosarense, sobretudo no mês de junho, ainda acontecerão mais duas lives, na próxima sexta-feira, 19, e no dia 26. Além disso, todos os músicos locais envolvidos receberão um cachê simbólico e cestas de alimentos.

Segundo a secretária de Comunicação Social, que também gerencia a pasta da Cultura e Turismo, Tirzah Rezende Barreto, a realização do projeto acontece sem onerar os cofres do município, apenas com patrocínios e doações, pois todos os investimentos estão sendo concentrados na área da saúde.

“O nosso convite foi bem aceito pelos músicos. Estão todos motivados para fazer o melhor e conscientizar a população que ficar em casa e se cuidar é a melhor solução”, acrescentou.

A primeira atração da Live do Catete ficou por conta de Vinícius do Acordeon, acompanhado de Durval Mendes (voz), Laerte Santana e Ronaldo Silva. Na sequência vieram Anjos do Pagode e Juninho Rodrigues. Lucas Aragão e Dedé & Banda Forró Brasil também se apresentaram.

O prefeito Vino Barreto e a Primeira-Dama, Dona Nena Barreto, acompanharam a estreia que foi apresentada pelo jornalista da TV Sergipe, Menilson Filho com a participação da Tia Jack (humorista).

Feedback dos internautas

O cenário escolhido foi um casarão histórico construído por dois portugueses na metade do século XIX, em frente à Igreja Nossa Senhora do Rosário, o que rendeu elogios e mais de 1000 visualizações, inclusive de pessoas e/ou turistas no exterior.

Às 20h14, Paula Gomes comentou: “A prefeitura está de parabéns pela iniciativa de prestigiar os músicos da cidade”.

No momento da apresentação de Juninho Rodrigues, às 20h36, Antony Neres escreveu: “Quero parabenizar a secretária da Comunicação, Tirzah Barreto e toda sua equipe pelo evento maravilhoso e a valorização dos músicos de Rosário, Antony Swing Fatal”.

Foto assessoria