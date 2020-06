PREFEITURA MANTÉM EQUIPES EM ATENÇÃO PARA EFEITOS DE VENTOS FORTES NA CAPITAL

15/06/20 - 13:27:56

Durante a manhã desta segunda-feira, 15, a Prefeitura de Aracaju, através da Secretaria da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), atendeu ocorrências relacionadas à queda de placas e letreiros, no Centro da capital. A situação ocasionada por ventos fortes, ocorridos durante a madrugada, resultou no isolamento das respectivas áreas e avaliação de risco, por parte das equipes de Defesa Civil do município.

Os casos concentrados na região central da cidade foram identificados pela Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), que acionou os demais órgãos e adotou todas as providências cabíveis, realizando, também, o recolhimento do material.

De acordo com a Defesa Civil, o fenômeno é uma influência das condições marítimas. “O mau tempo, com previsão de ressaca no mar, influencia diretamente na velocidade dos ventos que incidem na costa litorânea de Aracaju. Os maiores riscos estão associados, justamente, a essas ocorrências que temos atendido, nos últimos dias. São notados riscos de queda de árvores, queda de placas de publicidade e destelhamentos de casas”, pontua o coordenador do órgão, major Sílvio Prado.

O aviso de mau tempo, emitido pelo Centro de Hidrografia da Marinha (CHM) e divulgado pela Capitania dos Portos no domingo (14), chama a atenção para as áreas marítimas e litoral nordestino. O comunicado de ressaca em vigor é válido até as 21h da quinta-feira, dia 18.

A recomendação da Defesa Civil de Aracaju é de que, havendo ventos fortes, sejam redobradas as atenções ao transitar nas vias, em locais onde há painéis de publicidade. “É aconselhável que não sejam colocados carros junto a essas estruturas, ou mesmo perto de árvores ou postes, para evitar danos materiais”, alertou Sílvio Prado.

O coordenador destaca ainda alguns cuidados para quem mora em edificações altas e próximas ao litoral. “É importante observar risco de estilhaçamento de vidraças. De maneira preventiva, recomenda-se afastar camas e móveis que estejam próximo a vidraças”, pontuou.

É preciso ficar atento, também, a possibilidade de destelhamentos, principalmente em locais com telhas de fibrocimento, mais conhecidas como eternit, “pois são as que mais sofrem com a incidência de ventos, por serem mais leves”, indicou Prado.

Alerta por SMS

Como estratégia preventiva, para manter a população informada sobre a possibilidade de ventos fortes, nas próximas 72h, foi emitido, também, um alerta por SMS, através do serviço 40199, da Defesa Civil.

Mais de 45 mil números estão cadastrados para o recebimento das mensagens oficiais do órgão, com informações pertinentes à adoção de medidas para redução de riscos.

Em situação de emergência, é possível acionar a Defesa Civil através do número 199, que funciona 24h, em todos os dias da semana.

Fonte e foto AAN