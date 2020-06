Recanto da Serra e Museu dos Tropeiros integram campanha ‘Abrace o Destino

15/06/20 - 14:21:55

O município de Tobias Barreto distante 140 km da capital sergipana é o novo destino da campanha ‘Abrace o Destino”, idealizada pela Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo- Seccional Sergipe (Abrajet Sergipe), na ideia de colaborar com a divulgação da localidade e arrecadar recursos mediante os problemas causados pela pandemia da Covid-19.

A região que já teve diversas nomenclaturas como Rio Real de Cima, Campos do Rio Real e Campos passou a denominar-se como Tobias Barreto a partir da homenagem ao seu filho, o ilustre Tobias Barreto de Menezes (poeta, filósofo e jurisconsulto), consagrado nos mais altos meios culturais do Brasil e exterior.

A cidade também ficou conhecida por conta do artesanato e, em especial, o bordado e o richelieu que são ofertados em alguns estados brasileiros e em países como Espanha, Portugal, Chile e Nicarágua. Muitos destes produtos são encontrados na Feira da Coruja que acontece sempre na madrugada do domingo para a segunda e consegue atrair muitas excursões.

Museu dos Tropeiros

Espaço criado com o intuito de preservar as peças e memórias dos tropeiros e atualmente administrado pelo cordelista e historiador, Pedro Meneses. O museu está localizado na comunidade ‘Jacaré’- Zona rural de Tobias Barreto. “Os tropeiros foram fundamentais, pois transportavam mercadorias de uma região para outra através de mulas e cavalos, como meio de transporte. Além de vender alimentos, animais e roupas, os tropeiros também vendiam de um tudo. Aqui no Recanto da Serra o visitante faz uma viagem na cultura e história desta região regida pelos versos do nosso cordel”, conta o criador do Recanto da Serra e Museu dos Tropeiros de Sergipe.

Meneses afirma ainda que as mais de 500 peças são autênticas. “Muitas herdadas e outras doadas por meio das famílias de várias regiões. Todo o acervo encontra-se em uma casa de taipa, construída em 1930, pelo tropeiro Mizael Rocha de Meneses e os cordéis estão expostos na bodega existente no local.

Fonte: Assessoria de Comunicação da Abrajet/SE