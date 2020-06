Sebrae vai orientar pequenos negócios na retomada das atividades

15/06/20 - 13:18:17

Instituição disponibiliza materiais gratuitos para adequação das empresas às normas sanitárias

O Sebrae vai orientar as micro e pequenas empresas na retomada das atividades em todo o país. A instituição está disponibilizando gratuitamente em seu portal, o www.sebrae.com.br, um conjunto de protocolos que reúnem informações práticas, alinhadas às recomendações das autoridades de saúde, para auxiliar os empreendedores na adaptação dos seus negócios às exigências do poder público assim que eles tiverem o seu funcionamento liberado.

O material é composto por 35 cartilhas, além de vídeos, áudios e diversos outros materiais, beneficiando 47 segmentos setoriais. Entre os setores contemplados pela medida estão o de moda, beleza, estética, bares, lanchonetes, restaurantes, lojas de rua e de shopping, academias de ginástica, clínicas e saúde. Há ainda conteúdos voltados aos empreendedores donos de confeitarias, panificações, minimercados e que atuam no mercado da construção civil e feiras livres.

Esses documentos trazem, por exemplo, orientações sobre como receber corretamente as mercadorias, os procedimentos a serem adotados durante a chegada de clientes e colaboradores aos estabelecimentos, higienização de superfícies e equipamentos, destinação do lixo, medidas para evitar aglomeração e contaminação cruzada, dentre diversas outras que contribuam para mitigar o risco de contágio das pessoas.

Isso inclui materiais de visualização e sinalização para impressão, que podem ser utilizados na empresa tanto no piso quanto na parede, com orientações para distanciamento e medidas preventivas de higiene. A ideia é que as micro e pequenas empresas, com orientação do Sebrae, disponibilizem um QR Code para os clientes de forma a possibilitar a checagem das medidas implementadas nos estabelecimentos.

“Estamos buscando fornecer aos empreendedores as orientações necessárias para que, no momento em que forem devidamente autorizados, retomem as atividades com segurança. Queremos apoiá-los nesse processo e também orientar os consumidores a fiscalizar a implementação dos procedimentos, valorizando aquelas empresas que se preocupam com a saúde e cobrando aqueles que não o fizerem”, explica o superintendente do Sebrae em Sergipe, Paulo do Eirado.

Caráter informativo

É importante lembrar que as cartilhas têm a função exclusiva de orientar os empresários em relação às adequações que serão necessárias para garantir o retorno das atividades, preservando a saúde e garantindo o máximo de segurança possível aos empreendedores, colaboradores e clientes.

O Sebrae alerta que é importante sempre levar em consideração as medidas do poder público e o decreto vigente em cada região, no que rege os regulamentos e o funcionamento do comércio. Os conteúdos veiculados nas cartilhas foram elaborados em parceria com as entidades empresariais de cada setor, seguindo as recomendações dos órgãos de saúde.

Por Wellington Amarante