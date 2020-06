Abertura gradativa e vigiada

16/06/20 - 00:01:43

Diógenes Brayner – [email protected]

O governador Belivaldo Chagas (PSD) iniciou ontem o caminho cauteloso para recuperação da economia, ao determinar a abertura de setores do comércio. O fez depois de análises da toda a situação, inclusive de como vem ocorrendo em outros Estados, resguardando as diferenças em relação ao avanço e recuo da doença. Tudo será feito com avaliação do comportamento da população, cuidados para impedir o crescimento de casos e, sempre, vinculando os números de atingidos com os de leitos nos hospitais, principalmente de UTI’s.

O objetivo é analisar gradualmente como vão reagir os boletins diários de novos casos e óbitos. Caso os índices atuais demonstrem tendência vertical, vão influenciar para um recuo na flexibilização, para que se consiga um controle real da pandemia, que ainda não demonstrou nível de descida confiável. Belivaldo não pretende que Sergipe saia dos limites e que não se perca com quaisquer excessos, praticados pela avidez em sair às compras. O objetivo é manter um quadro de estabilidade, que possa promover ampliação na abertura. Se não acontecer, voltará ao estágio anterior.

O prefeito Edvaldo Nogueira praticou ontem um gesto de serenidade, bom para que a abertura do comércio se mantenha inalterada e siga em movimento crescente até atingir outros segmentos. Primeiro convocou a população para um procedimento cuidadoso, a fim de que a vida volte ao normal. Depois – e o mais importante – chamou todos a se darem às mãos, independentemente de pré-campanha eleitoral, de partidos e ideologias, para atuarem unidos em favor do povo e para que, juntos, consigam vencer o vírus e dar uma reviravolta na pandemia.

Na próxima semana, também na quinta-feira, alarga-se mais a abertura de outros setores, e assim gradativamente, até que se retome todas as atividades comerciais, sem atropelos à saúde pública. Isso pode durar algumas semanas, tudo dentro de um controle rígido que não seja necessário um recuo em razão de excessos cometidos e sinais de um novo crescimento da pandemia. Lógico que essa ação cuidadosa – e até lenta – não agrada à totalidade, mais é um passo importante para a retomada da economia, que é o desejo de empresários, trabalhadores, comunidade e do Governo, claro.

Percebe-se que o desejo maior é a abertura dos shoppings. Vai acontecer em julho, dentro do que se puder avaliar do movimento nas demais áreas do comércio central. Os shoppings atraem mais gente e provocam maior aglomeração, o que precisa de um projeto com maior controle, principalmente na circulação de pessoas e nos cuidados para evitar a expansão do vírus. Vai acontecer conforme fora projetado e com certa cautela, dentro de limites expostos.

Uma coisa é certa: os shoppings não serão os mesmos de antes, principalmente pelo número de lojas fechadas…

André não retorna

O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), teve, ontem, longa conversa com seu ex-chefe da Casa Civil, André Moura (PSC-SE).

*** Pediu para ele retornar ao cargo, mas Moura não aceitou. A demissão ocorreu há 15 dias, mas a atuação de André assegurou um bom relacionamento político ao Governo.

*** Amigos de André Moura no Rio fizeram um apelo para ele reassumir a Pasta, mas ele preferiu manter-se afastado, embora continue amigo e aliado do Witzel.

Alessandro e Danielle

Isadora Sukita, filha do ex-prefeito de Capela Manoel Messias Sukita, acusa o senador Alessandro Vieira e a delegada Danielle Garcia, pré-candidata à prefeita de Aracaju, de tentar destruir politicamente a sua família.

*** Acusou Danielle de prender Sukita em 2014 e votar abertamente no candidato que traiu ele e que mais se beneficiou com a sua prisão.

*** Isadora disse que o também delegado da Deotap, Alessandro Vieira, precisou se retratar por acusar seu pai de algo sem provas. “Hoje ele é senador”, disse.

Câncer da corrupção

O senador Alessandro Veira (Cidadania) respondeu a Isadora: “tenho pena, é um sentimento de filha. É comum tentar inventar culpados pelos crimes dos parentes. Os vários processos de Sukita são públicos, qualquer um pode consultar”.

*** Adiantou que Sukita só está solto pela mudança de entendimento no STF, que acabou com a prisão após condenação em segunda instância.

*** – Todas as instituições que trabalharam nos casos foram técnicas. Policiais, promotores, juizes e auditores que cumpriram seu trabalho, combatendo esse câncer que é a corrupção, concluiu.

Crítica a discursos

Dentro do Partido dos Trabalhadores há discussão entre grupos sobre o avanço da campanha. Muitos deles acham que o ex-deputado federal Márcio Macedo precisa chegar mais ao povo.

*** Tem também quem critique o discurso contra o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT), em razão da separação só ter acontecido quando o PT resolveu lançar candidatura própria e que estavam juntos desde 2016.

Pensa em Eliane

Uma fonte bem avaliada do PT ainda acredita que o melhor nome seria a da vice Eliane Aquino, inclusive para uma aliança mais consistente com partidos de oposição.

*** Eliane não aceita, mas dentro do partido as conversas estão em crescente, ao considerar que a campanha petista não decolou ainda…

Corre grande risco

Segundo ainda informações do PT, a convenção acontece em julho e até lá Márcio tem que mostrar maior afinidade com o eleitor e empolgar com sua candidatura.

*** Caso não aconteça, corre o risco da chapa proporcional de vereador ficar solta em relação à candidatura majoritária.

Fazer justiça

O líder do PT no Senado, Rogério Carvalho, disse que “ao cancelar benefícios de anistiados, o Governo. Bolsonaro tenta apagar da história os horrores da ditadura militar: perseguições, torturas, assassinatos”.

*** – Tudo isso para ‘limpar a área’ para uma nova ditadura que eles ameaçam. O nosso PDL é para fazer justiça com as vítimas da ditadura, avisou.

Chapa puro sangue

Chega a informação, no domingo à noite, de que o Cidadania seria o primeiro partido político a fechar a chapa para disputar as eleições da PMA em 2020.

*** Seria o Dr. Emerson para vice da delegada Danielle Garcia, formando uma chapa puro-sangue!

Aguarda pauta

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) não confirmou: “não definimos a chapa até o momento. Isso deve acontecer mais adiante”.

*** Perguntado sobre a posição do Partido Liberal, Alessandro disse que “O PL aguarda pauta e deve ter seu relatório liberado em breve”.

Adelson trabalha

O ex-deputado federal Adelson Barreto (PSD) tem conversado muito e mantido o seu trabalho junto à população. Não reduziu o ritmo de ajuda às comunidades.

*** Adelson, entretanto, ainda não fala em candidatura, pelo menos publicamente.

Olha o Samuel

Olha o apelo que faz o deputado estadual Capitão Samuel: “a família brasileira precisa resistir a investida do judiciário na tomada do Poder”.

*** E mais: “Democracia e liberdade de repressão foi presa e amordaçada junto com esta SaraWinter. Deus acima de tudo e todos”!

Tenda bem armada

O conselheiro do Tribunal de Contas, Ulices Andrade, ainda não “desarmou a tenda” montada para contatos políticos com lideranças da capital e interior.

*** Tem se movimentado para estar na disputa em 2022. Pensa no Governo do Estado.

Mudança cultural

O prefeito Edvaldo Nogueira sugere, para esse momento, uma mudança cultural. O sucesso da reabertura do comércio depende do comportamento individual das pessoas para que mantenham o distanciamento.

*** “Caso contrário, será necessário retroceder nas medidas, como já tem acontecido em algumas cidades”.

Sem envolver PSD

O deputado Fábio Mitidieri (PSD) disse ontem que o partido não está com o presidente Bolsonaro. Explicou que a escolha do “meu amigo Fábio Farias” para a Comunicação não envolveu o PSD.

*** – Não fomos consultados e nem informados, disse.

*** Fábio acha que a escolha tem a ver com o fato de ser genro de Silvio Santos e de ser muito próximo ao presidente.

Sobre novo bloco

Os presidentes do PSB, Valadares Filho, e do Patriotas, Uezer, conversaram muito ontem sobre a formação de bloco formado por partidos de oposição.

*** A partir de agora as conversas vão se afinando e serão mais constantes, para uma aliança para formar uma única chapa oposicionista.

Uma boa conversa

Por pouco – Ex-deputado Nelson Araújo, pré-candidato a vereador pelo DC, por pouco não sofreu grave acidente na rodovia que liga Riachão dos Dantas a Tobias Barreto.

Fogos ouvidos – Alguns fogos foram ouvidos durante véspera e dia de Santo Antônio em Aracaju. Sinal de que houve alguma comemoração.

Sem clima – Segundo informa Lauro Jardim, Em reunião com Bolsonaro, Weintraub reconhece que não há mais clima para ficar no MEC.

Brasil 247 – Sara Winter depõe e fica muda quando perguntada sobre ameaças a Alexandre de Moraes.

Muito animado – Cicinato Jr de malas arrumadas para trabalhar em um Ministério em Brasília. Mostra-se muito animado.

DCM Online – Chico Pinheiro sugere que Weintraub seja mandado para uma sala de aula de ensino fundamental.

Deu na Folha – Em quase um mês, Distrito Federal multou apenas três pessoas sem máscaras; Weintraub foi o terceiro.

Menos ocupação – Hospitais estaduais do Rio de Janeiro registram menor ocupação por Covid-19, de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES).

Revista Fórum – “Que honra receber um insulto do chapeiro”, diz Randolfe após ser chamado de “fanfarrão” por Eduardo Bolsonaro.