Anderson de Tuca encaminha à Emburb solicitações para recapeamento de ruas na zona oeste

16/06/20 - 16:02:13

Na manhã de hoje, 16, o vereador Anderson de Tuca protocolou na Câmara Municipal de Aracaju (CMA) duas indicações dirigidas à Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), referentes ao recapeamento das Ruas Espírito Santo e Rua Pernambuco – ambas localizadas no Siqueira Campos, bairro pertencente à zona oeste da capital.

Os problemas com a pavimentação asfáltica consiste em buracos ao longo destas vias, o que acaba prejudicando tanto os moradores da região como os condutores de veículos. Além disso, as depressões acumulam água e lixo, tornando-se foco para a proliferação de doenças, a exemplo da dengue. Para o parlamentar, a manutenção das ruas reflete em uma melhor qualidade de via urbana, evita acidentes e demais ocorrências causadas pelo desleixo com as ruas.

“As ruas que receberão o recapeamento possuem um fluxo considerável de carros e pedestres, portanto, precisa o quanto antes do reparo dos buracos. Recebi relatos de pessoas que tiveram prejuízos com seus carros, além da periculosidade relatada pelos pedestres quando os condutores tentam desviar das depressões. É um problema que necessita de atendimento com certa urgência para evitar esses transtornos. Ouvindo estas demandas, encaminhei à Emurb o pedido para a manutenção das vias e em breve, os moradores terão sua solicitação atendida”, frisou Anderson de Tuca.

Por Neto Menezes

Foto: Assessoria Parlamentar