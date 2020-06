Ano letivo da rede estadual retoma com atividades escolares não presenciais

16/06/20 - 06:12:24

Vinte dias após a publicação da portaria nº 2.235, da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), que orienta a retomada das aulas da Rede Pública de Ensino de Sergipe na modalidade não presencial, 93% das escolas garantiram a adesão e retomaram às atividades nesta segunda-feira, 15. Nos últimos dias, gestores e professores se debruçaram no desafio de garantir o acesso à educação de milhares de crianças, jovens e adultos sergipanos.

Para tal, realizaram videoconferências com equipe gestora e outros professores, aprenderam a utilizar novas ferramentas, trocaram e intercambiaram novas metodologias de ensino e aprendizagem com a finalidade de não somente cumprir a própria função, mas também de apresentar ao alunado a possibilidade de aprender e ensinar de outro jeito diante de um contexto cheio de novidades pouco confortáveis.

Neste momento, a missão de educar é reinventada, e os professores de diversas escolas estão se adaptando dia após dia, comentam os gestores dos colégios estaduais Coronel João Fernandes de Brito, em Propriá, e Almirante Tamandaré, em Nossa Senhora de Lourdes. De acordo com o diretor do João Fernandes de Brito, Glaedson Novais, com o andamento das Atividades Pedagógicas Complementares, de caráter não obrigatório, iniciada no mês de março, o colégio estava em um ritmo acentuado de ensino não presencial. Com o restabelecimento da carga horária, a participação total dos professores redesenha o novo cenário da educação sergipana. As aulas iniciaram-se nesta segunda, 15 de junho.

“Os professores elaboraram os planejamentos semanais, lançaram na plataforma oficial da Secretaria para analisarmos e fazermos a validação. A parte operacional acontece nas salas virtuais do Google Classroom, enviamos uma proposta de organização temporal dos estudos durante a semana, além dos grupos de whatsapp para tirar dúvidas”, explica Glaedson. Para os alunos a quem não for possível acessar as ferramentas em virtude da falta de internet em casa, a estratégia utilizada é disponibilizar via agendamento a entrega do material impresso.

O gestor do Colégio Estadual Almirante Tamandaré, Glauber Evangelista, conta que a Diretoria Regional de Educação 7 criou uma equipe de marketing para dar suporte às publicações da unidade de ensino, tornando-as mais atrativas a fim de chamar a atenção dos estudantes. Além disso, foi realizada busca ativa para mapear as famílias que não têm internet em suas residências. Desse modo, a entrega do material didático se dará fisicamente na unidade escolar, respeitando as medidas de proteção.

De acordo com o diretor Glauber, o planejamento foi conduzido com muita conversa e debate, e as aulas já foram iniciadas. “Reforçamos junto aos professores e eles abraçaram a ideia sobre a importância dessas atividades. Fizemos reuniões usando aplicativos de videoconferência e debatemos também no grupo de whatsapp dos professores do Colégio Estadual Almirante Tamandaré. Em videoconferência, também nos reunimos com o Conselho Escolar para informá-los das atividades escolares não presenciais e ouvi-los”, disse.

Os esforços da Seduc para efetivar o retorno das atividades escolares não presenciais somaram-se aos de milhares de professores, gestores, técnicos e demais colaboradores, para listar uma série de medidas que dão amparo aos serviços educacionais, dentre as quais está a parceria com o Centro de Mídias em Educação do Estado do Amazonas. As videoaulas são transmitidas por meio da cooperação da TV Pública de Sergipe, a TV Aperipê.

O Portal Estude em Casa disponibiliza 10 mil conteúdos, além de videoaulas, orienta professores pais ou responsáveis com informações e dicas de como ajudarem os estudantes a focar nos estudos durante a quarentena; formações para professores nos diversos cursos disponibilizados pela União dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), Sebrae, Fundação Lemann e demais entidades; Plantão Enem, método que aproxima o Pré-Universitário do Governo de Sergipe com os estudantes inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). As ações contam ainda com a oferta do acervo de ensino remoto da Seduc para os municípios sergipanos, além de webnários que estão sendo organizados pela Undime e secretários municipais de Educação.

Fonte e foto assessoria