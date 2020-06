ARTESÃ JUDITE MELO MORRE AOS 95 ANOS APÓS SER INTERNADA POR INFECÇÃO

16/06/20 - 09:32:33

Morreu na noite dessa segunda-feira (15), a artesã Judite Melo, aos 95 anos, no município de Estância.

A artesã Judite Melo ficou conhecida por produzir esculturas em argila no estilo barroco, principalmente imagens sacras. Autodidata, descobriu por acaso o talento, há cerca de 50 anos, ao criar um presépio por conta própria.

As informações são de que ela ficou internada por 17 dias no Hospital Jessé Fontes, localizado no município, por causa de uma infecção. Após uma melhora no quadro de saúde, contraiu uma bactéria, teve uma piora e acabou não resistindo.

O sepultamento será realizado nesta terça-feira (16), às 16 horas, no Cemitério São Francisco de Assis, em Estância.