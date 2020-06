BELIVALDO: “NÓS COMEÇAMOS COM 27 LEITOS E ESTAMOS COM 139 LEITOS DE UTI SUS”

16/06/20 - 15:08:40

Nesta terça-feira (16), durante entrevista à TV Sergipe, no Palácio dos Despachos, o governador Belivaldo Chagas ressaltou o esforço do governo do Estado para a ampliação de leitos Unidade de Terapia Intensiva (UTI) exclusivos para o tratamento de pacientes com a Covid-19. Na segunda, foram entregues mais 10 novos leitos de UTI no Hospital de Campanha da Universidade Federal de Sergipe (UFS), em Lagarto.

“Nós começamos com 27 e estamos, no momento, com 139 leitos de UTI SUS para Covid-19. O nosso plano de expansão prevê ainda para as próximas três semanas, mais 71 leitos de UTI, ficaremos, portanto, com 210 leitos de UTI só para Covid-19 na rede pública, somando aos 80 leitos da rede privada. Além de leitos de estabilização nas mais diversas unidades hospitalares”, disse o governador.

A ampliação dos leitos de UTI será tanto na rede pública quanto na rede privada por meio de celebração contratual. Serão 6 novos leitos de UTI no Hospital São José, 10 novos leitos no Hospital de Campanha no Hospital Universitário da UFS em Lagarto, 20 novos leitos de UTI no Hospital Amparo de Maria, 7 novos leitos na Maternidade Hildete Falcão, 8 novos leitos no Hospital Região de Estância, 10 novos leitos no Hospital Regional de Nossa Senhora da Glória e mais 10 novos leitos no Hospital Cirurgia.

“Não é fácil montar leitos de UTI. É preciso que a população entenda a dificuldade para a contratação de profissionais diferenciados, assim como para a aquisição de insumos e equipamentos específicos para esses leitos. Por isso, que a gente reforça esse apelo para a população colaborar”, ressaltou.

Sergipe tem hoje 139 leitos de UTI disponíveis na rede SUS. Destes, 28 leitos exclusivos no Hospital de Urgência de Sergipe para pacientes graves diagnósticos com o novo coronavírus. Somados a 20 leitos no Hospital Cirurgia; 20 leitos no Hospital Universitário de Lagarto; 14 leitos no Hospital Universitário em Aracaju que, apesar de ser federal, a unidade integra o complexo regulatório da rede estadual; 6 leitos no Hospital da Polícia Militar; 12 leitos no Hospital Regional de Estância e 06 leitos na Maternidade Nossa Senhora de Lourdes.

O Governo do Estado celebrou também o contrato com a rede unidades privadas e disponibiliza, até o momento, 10 leitos no Hospital Nossa Senhora da Conceição; 5 no Hospital do Coração; 18 leitos no Hospital Renascença.

“Fizemos esse plano de expansão de leitos de UTI e graças a Deus não tivemos colapso na rede pública estadual. Infelizmente, já perdemos mais de 350 vidas e não foi por falta de UTI. Estamos trabalhando para ampliar cada vez mais. Já temos mais de 5 500 pessoas curadas, mas temos muitos pessoas que estão sendo contaminadas por falta de compreensão, da falta de isolamento e falta do distanciamento”, concluiu Belivaldo Chagas.

Fonte e foto ASN