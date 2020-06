BPRp prende três suspeitos com drogas, arma e munições no Siqueira Campos

16/06/20 - 12:37:47

Foi apreendida uma arma calibre .38 com cinco munições intactas , maconha e cocaína

Na noite dessa segunda-feira, 15, policiais militares do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) efetuaram as prisões de Andreew Willams Santos Melo e de Jailton Fontes Gama, ambos de 23 anos, e de Alisson Fabrício Mendes dos Santos, 18 anos, e apreenderam um revólver calibre .38, com cinco munições intactas do mesmo calibre, 600 gramas de maconha e de 40 gramas de cocaína, no bairro Siqueira Campos, zona Oeste de Aracaju.

Os policiais realizavam ações de prevenção e de combate à prática de ilícitos, quando avistaram, na Avenida São Paulo, um indivíduo em atitude suspeita, posteriormente identificado como Jailton Fontes Gama, que foi abordado. Com ele , os policiais encontraram algumas buchas de maconha e o suspeito alegou que tinha acabado de comprar de dois indivíduos que estavam na região ainda.

Após diligências, foram localizados dois suspeitos próximos a uma vila, que empreenderam fuga e arremessaram em um telhado uma sacola, após receberem voz de parada.

Um acompanhamento policial foi realizado e os suspeitos, identificados como Andreew Willams Santos Melo, 23 anos, e Alisson Fabrício Mendes dos Santos, 18 anos, foram interceptados.

Após a adoção de todos os procedimentos de praxe, de abordagem policial e de busca na área em a sacola havia sido arremessada, os policiais encontraram com os suspeitos aproximadamente 600 gramas de maconha e um revólver calibre .38, com cinco munições intactas do mesmo calibre.

Na sacola, os militares encontraram alguns pinos de cocaína, que totalizaram 40 gramas.O caso foi conduzido à Central de Flagrantes, onde todas as medidas legais foram tomadas.

Fonte e foto SSP