Covid-19: Sergipe tem mais de 630 novos casos e 12 óbitos, com maioria do Interior

16/06/20 - 21:04:34

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulga nesta terça-feira (16) o boletim epidemiológico do novo coronavírus, com 638 novos casos registrados e mais 12 óbitos. Em Sergipe, 16.310 pessoas já testaram positivo para a COVID-19 e 364 morreram. Três casos foram excluídos por duplicidade, referentes aos municípios de Poço Verde, Tomar do Geru e Santo Amaro das Brotas.

Cinco mortes são de Aracaju: homem de 33 anos, com obesidade; mulher de 74 anos, hipertensão arterial sistêmica e obesidade; um idoso de 74 anos, com hipertensão, doença de Parkinson e hipotireoidismo; um homem de 43 anos, com diabetes mellitus, hipertensão e obesidade; homem de 46 anos, com hipertensão e diabetes.

No interior, foram sete mortes: um morador de Areia Branca, de 72 anos, com diabetes e hipertensão; uma senhora, residente de Boquim, com 80 anos, que tinha anemia como comorbidade; um homem de 72 anos, de Itabaiana, com cardiopatia; um homem de 45 anos, também de Itabaiana, sem comorbidades; um idoso de 92 anos, de Neópolis, com diabetes e pneumopatia; mulher de 82 anos, moradora de Salgado, com diabetes e hipertensão; e uma senhora de 87 anos, de Poço Redondo, diabética.

São 5.883 pessoas curadas até o momento. Foram realizados 35.469 exames e 19.159 foram negativados. Estão internados 463 pacientes, sendo 176 em leitos de UTI (93 na rede pública, sendo 92 adultas e 1 pediátricas; e 83 na rede privada, sendo 82 adultas e 1 pediátricas) e 287 em leitos clínicos (182 na rede pública e 105 na rede privada). São investigados mais 19 óbitos.

Mais detalhes sobre o novo boletim epidemiológico do Covid-19 em sergipecontraocoronavirus.net. br.