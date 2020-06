DEPUTADA APRESENTA PL QUE CRIA AUXÍLIO PARA TRABALHADORES DA CULTURA

16/06/20 - 08:40:59

A deputada estadual Kitty Lima (Cidadania) apresentou um Projeto de Lei (PL) que visa a implantação do Programa de Auxílio Emergencial para trabalhadores do setor cultural e de entretenimento do Estado de Sergipe. A matéria, cujo protocolo foi realizado na Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese) durante a última semana, prevê um pagamento equivalente a um salário mínimo.

Segundo o PL, o pagamento do auxílio deve ser direcionado a todos os trabalhadores do setor cultural e de entretenimento, cujas atividades foram interrompidas desde o início da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), na primeira semana de março deste ano. “Queremos que todos os envolvidos nesse setor sejam auxiliados pelo Governo, pois são pessoas que adquirem sua renda exclusivamente desta área, seja através da produção, da promoção, da técnica ou da atuação em qualquer área cultural ou de linguagem artística”, argumentou a deputada.

Para Kitty, tal auxílio deve ser efetuado de forma integral durante os meses em que permanecer determinado o fechamento dos espaços culturais ou de entretenimento, sejam eles casas de show, bares, restaurantes, praças públicas, entre outros.

“Apresentar ideias como essa é primordial para enfrentarmos esse duro período pelo qual a humanidade atravessa. Busco fazer a minha parte e apoiar os menos favorecidos e sei que contarei com o apoio destes para que possamos pressionar o Legislativo a colocar o PL em pauta e o Executivo a sancioná-lo o mais breve possível”, completou.

Fonte e foto assessoria