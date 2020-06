Diretório do PT de Socorro emite nota por “ato de desrespeito do ex-padre Inaldo”

16/06/20 - 13:26:23

Nesta segunda-feira, 15/06/2020, vimos estarrecidos, diante da PANDEMIA que assola nosso município, já tendo levado a morte 34 munícipes e contaminado cerca de 1000 Socorrenses, o prefeito da cidade em meio a um enorme aglomeração de cargos em comissão, com certeza obrigados a ali estarem para garantir suas remunerações, em claro ato de campanha realizar inauguração festiva de posto de saúde. Nós do diretório municipal do PT em Socorro, manifestamos nossa mais profunda indignação com essa total falta de respeito para com o povo de Socorro, para com as famílias dos mortos em razão desta grave crise sanitária, aos infectados e a todos que, diante das graves omissões da gestão municipal ainda se encontram expostos a este mau, nos solidarizamos com todos que, da mesma forma encontram-se indignados com mais este ato de desrespeito praticado pela gestão do ex-padre Inaldo, por fim deixamos claro que não somos contrários a entrega de mais um equipamento de saúde, obrigação da gestão para com seu povo, somo sim, contrários a utilização política disto, da exposição de perigo a saúde dos servidores e do incentivo a aglomeração e o desrespeito ao distanciamento social, únicas armas, comprovadamente, eficazes no combate a PANDEMIA.

Da assessoria