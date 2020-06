EM NOTA, PREFEITURA DE SOCORRO DIZ QUE NÃO REALIZOU SOLENIDADE FESTIVA

16/06/20 - 05:05:58

A Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), vem a público esclarecer que não promoveu nenhuma solenidade festiva para realizar a entrega da Unidade Básica de Saúde (UBS), localizada no Loteamento Novo Horizonte.

Exatamente para evitar aglomeração, em função da pandemia do Coronavirus, a gestão não distribuiu convite e, ao contrário de notícias falsas publicadas em redes sociais, não convocou nenhum servidor em cargo comissionado, para comparecer ao ato.

Acontece que, lideranças comunitárias, vereadores e pessoas da própria comunidade, compareceram para prestigiar o ato de entrega por livre e espontânea vontade.

Em função deste fato, a Guarda Municipal, que estava no local atuou orientando os presentes para manter o distanciamento social. Lamentamos que algumas pessoas presentes não seguiram a orientação, mas não podíamos agir com truculência, expulsando as pessoas, vez que essa nunca foi a forma de agir desta gestão.

Todas as providências foram tomadas, mas, o interesse em conhecer uma grande obra, que vai beneficiar toda comunidade, levou essas pessoas ao ato de entrega. Assim, reafirmamos nosso compromisso de continuar adotando medidas de proteção e acolhimento à nossa população, como fizemos com a entrega da UPA do Jardim e mais recentemente do hospital de campanha.

Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro