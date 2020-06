Escritor Antônio Saracura será o entrevistado da Live do Instagram da Bienal do Livro de Itabaiana

16/06/20 - 05:00:05

Extrapolar os limites e levar cultura para todas as camadas da sociedade foi um dos principais objetivos que motivaram a criação da Bienal do Livro de Itabaiana. E para quebrar as barreiras do conhecimento e ficar cada vez mais próxima da sociedade, nesta terça-feira, 16, às 19h, o escritor e curador do evento, Antônio Saracura, será o entrevistado da Live pelo Instagram. O mediador do debate será o empresário da Perfil Empreendimentos e um dos idealizadores do festival cultural, Honorino Júnior.

O dialogo terá como tema o ‘Dia a Dia do escritor na Bienal’, as movimentações da Praça dos Escritores, o contato com o público, a motivação para escrever, o feedback dos leitores e muito mais. Segundo Júnior, a iniciativa das Live é motivar o público a escrever e criar a expectativa no evento de 2021.

“Estamos semanalmente conversando com escritores para trocar experiência e incentivar mais pessoas entrarem no mundo da literatura. Será um bate papo bastante descontraído com um dos escritores de maior referência em Sergipe”, finalizou Honorino.

Por Danilo Cardoso