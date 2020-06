Hapvida atinge a marca de mais de 7 mil recuperados da Covid-19 em toda a rede

16/06/20 - 15:42:57

O conjunto de ações diárias realizadas pelo Sistema Hapvida, em combate a Covid-19, tem trazido bons resultados para a reabilitação dos pacientes. A companhia comemora a marca de mais de 7 mil altas em sua rede própria em todo Brasil, de acordo com o último boletim epidemiológico do Hapvida. Esse crescimento de melhora no estado de saúde dos clientes representa a eficiência, o esforço e a qualidade do modelo de atuação da companhia e o trabalho de toda a equipe do Hapvida no combate ao novo coronavírus.

José Nunes Itunamas da Cruz, de 56 anos, é dos guerreiros da batalha contra a Covid-19. Ele recebeu alta após passar duas semanas internado no Hospital Rio Negro, em Manaus. “Tenho neuropatia e isso fez com que o quadro da Covid-19 se agravasse ainda mais, afetando meus rins e coração. Fiquei em um estado crítico, mas hoje eu já consigo andar normalmente. Tenho muito o que agradecer a equipe médica, várias vezes durante a madrugada, recebi a visita de técnicos e médicos para me tranquilizar, esse olho no olho entre paciente e funcionário é a diferença” completa José Nunes.

Para Anderson Nascimento, Superintendente Nacional de Rede Própria do Sistema Hapvida, cada paciente que sai recuperado do hospital é uma alegria para todos. “Nesse momento, lutamos para salvar vidas e todas elas merecem comemoração. Quando uma pessoa sai do hospital com seu estado de saúde bem, toda a equipe fica bem junto, é uma melhora coletiva. Continuaremos na luta conta a Covid-19”.

Só é possível manter bons resultados quando se tem um modelo de atuação que garanta o bom atendimento. “O Hapvida aposta em uma gestão verticalizada para sua expansão, que permite monitoramento, previsibilidade e planejamento para viabilizar a democratização da saúde. Mais auxílio para nossos clientes é missão da companhia”, reforça Jorge Pinheiro, Presidente do Hapvida Saúde.

