HOMEM É PRESO APÓS TENTAR USAR DRONE PARA LEVAR CELULARES AO COPEMCAN

16/06/20 - 12:26:11

Militares do Grupamento Especial Tático de Motos (Getam) prenderam Gleidson Sousa Conceição, no momento em que ele tentava, com um drone, entregar aparelhos celulares nas dependências do Complexo Penitenciário Doutor Manoel Carvalho Neto (Copemcan), em São Cristóvão. O caso ocorreu no início da tarde dessa segunda-feira, 15.

De acordo com as informações policiais, militares do Getam faziam patrulhamento pela localidade, quando avistaram, em um barranco, a cerca de 100 metros da unidade prisional, um homem em atitude suspeita. Os agentes verificaram que ele estava em posse de um drone, no qual estava acoplado um pacote feito com fralda descartável.

No momento da abordagem, o aparelho se encontrava em solo. Ao perceber que seria abordado, o suspeito retirou um celular de dentro do pacote. Indagado sobre a posse do objeto, ele revelou que utilizaria o drone para colocar telefones celulares dentro da unidade prisional e que receberia a quantia de R$ 9 mil por isso.

Posteriormente, ele mudou a versão e afirmou que tinha ido consertar os celulares. Após a realização da custódia do suspeito, os militares foram até a unidade prisional para a comunicação da situação aos policiais penais. Neste momento, foram informados que o suspeito tinha sido liberado recentemente.

Na ação policial, foram apreendidos aparelhos celulares e o drone. O suspeito foi encaminhado para uma unidade policial, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis ao caso.

Fonte e foto: SSP/SE