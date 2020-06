IGREJAS PODERÃO REABRIR A PARTIR DIA 23, SE CASOS DO COVID-19 DIMINUÍREM

Com o novo decreto assinado pelo Governo do Estado, na tarde da última segunda-feira, 15, com medidas de enfrentamento à Covid-19, ficou estabelecido que os templos e atividades religiosas, devem iniciar no próximo dia 23 de junho, a depender dos números de casos do novo coronavírus que serão acompanhados pela Secretária de Estado da Saúde (SES) até dia 22 do mês corrente.

De acordo com o decreto governamental, ficam estabelecidas quatro fases para retomada das atividades, segundo critérios de proteção à saúde, econômicos e sociais indispensáveis ao atendimento das necessidades básicas da população sergipana. As datas para passar de fase serão divulgadas durante o período de retorno, segundo o decreto.

Após realizada a primeira fase, chamada “Bandeira Laranja”, será avaliada a possibilidade de seguir para a fase seguinte, bandeira amarela e por fim, a verde. A chamada primeira etapa diz que os templos e atividades devem ter apenas 30% na ocupação dos fieis. Na 2ª fase chamada de “Bandeira Amarela”, ficou estabelecido que a capacidade será de 50% e na 3ª (Bandeira Verde) 100%, ou seja, haverá reabertura total com os critérios de proteção à saúde coletiva, enquanto houver circulação do vírus sem medida de proteção efetiva (vacina).

