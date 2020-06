Isadora Sukita desafia senador Alessandro Vieira: “diga que o que eu falei é mentira”

16/06/20 - 13:00:20

Um áudio divulgado por Isadora Sukita, filha do ex-prefeito de Capela, Manoel Messias Sukita, continua repercutindo, após acusar Danielle Garcia Danielle de prender Sukita em 2014 e votar abertamente no candidato que traiu ele e que mais se beneficiou com a sua prisão.

No mesmo áudio, Isadora disse que o também delegado da Deotap à época, Alessandro Vieira, precisou se retratar por acusar seu pai de algo sem provas. “Hoje ele é senador”.

Na manhã desta terça-feira (16) o senador declarou ao jornalista Diógenes Brayner, na Coluna Plenário, que “tenho pena, é um sentimento de filha. É comum tentar inventar culpados pelos crimes dos parentes. Os vários processos de Sukita são públicos, qualquer um pode consultar”.

Assim que tomou conhecimento das declarações do senador, Isadora Sukita, enviou uma nota, rebatendo a fala de Alessandro e faz um desafio ao senador.

Na nota, Isadora Sukita reage de forma dura e diz que “senador, diante das suas práticas, o senhor tem que ter pena é da sociedade, não de mim. Em vez de sair pela tangente, diga que o que eu falei é mentira”, disse.