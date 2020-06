Jason Neto faz indicação para testes do COVID em jogadores e retorno do Campeonato Sergipano

16/06/20 - 16:06:47

Sabendo da dificuldade em que esta passando a sociedade, um dos seguimentos mais afetados pela pandemia do coronavírus foi o futebol. Não sendo possível a realização de partidas oficiais, os clubes estão tendo dificuldades para realizar os pagamentos dos jogadores e demais trabalhadores que fazem parte do quadro de funcionários dos clubes. Pensando nisso, o vereador Jason Neto (PDT) fez uma indicação para a Prefeitura de Aracaju fazer testes do COVID-19 nos jogadores, na comissão técnica, na imprensa e nos funcionários do Batistão nos dias dos jogos.

Para o parlamentar, a adoção de hábitos de higiene básicas aliada a uma boa rotina de limpeza em áreas de circulação são importantes para reduzir o contágio do coronavírus, por isso, os clubes devem seguir a risca as medidas de cuidados. ” Faltam apenas cinco rodadas para a conclusão do Campeonato Sergipano de 2020. Concordo com a retomada desse campeonato e solicito na indicação, que a secretaria de Saúde de Aracaju realize exames para detectar o COVID-19 nos jogadores e equipes durante o campeonato. Mesmo que a determinação seja para que não haja pessoas na arquibancada, o futebol sergipano deve voltar a ativa”, explicou Jason Neto.

A indicação do vereador se refere aos jogos de Sergipe e Confiança no Campeonato Estadual de 2020. “As partidas contariam somente com a presença dos jogadores da equipe principal, comissões técnicas, profissionais de imprensa, já que são consideradas atividade essenciais em nossa sociedade, além de funcionários do Batistão e profissionais que atuarão na segurança dos jogos”, disse o vereador.

