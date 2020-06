Laércio participa de live promovida pelo Facebook nas Empresas sobre vendas online

Uma pesquisa mostra que 5 milhões de novos empresários começaram as vendas nas redes sociais na quarentena. Isso é 29% do total de micro e pequenos empresários que existem no Brasil. Para falar sobre esse assunto, o Facebook nas Empresas convidou o deputado Federal Laércio Oliveira para participar de uma live do programa “Diálogos Impulsione com o Facebook”. A mesa redonda foi mediada pela gerente de políticas públicas do Facebook, Andreia Leal.

Quais são os primeiros passos para ingressar no mercado online? Essa e outras perguntas foram respondidas na mesa redonda. O deputado Laércio que é presidente da Fecomercio/SE, orientou que o empreendedor deve analisar bastante, se capacitar e para aqueles que estão estabelecidos, ele recomenda que se atualizem. “O consumidor está propenso para o online. Tá surgindo muita oportunidade”.

Ele demonstrou preocupação com a preservação do emprego nesse período da Covid 19. “Como se faz isolamento social quando se chega em casa com aviso prévio? Não só a curva de mortes, mas a do desemprego também tem crescido”, disse.

O deputado respondeu também uma pergunta sobre reforma tributária. “A reforma dos sonhos é que reduzisse carga tributária para ser possível empreender mais e gerar empregos, mas o governo não pode perder arrecadação. Para isso, antes deveria haver uma reforma administrativa. Então estamos lutando por simplificação e desburocratização. Como presidente da Frente Parlamentar em defesa do Setor de Serviços, tenho trabalhado também para que o setor de serviços que é o que mais emprega não tenha aumento de carga tributária como propõe a PEC 45”, explicou.

Perguntado sobre um exemplo de negócios que tem dado certo nessa pandemia, o deputado falou sobre o Arrumadíssimo. “A família tem um restaurante tradicional chamado Arrumadinho. Dale aperfeiçoou a iguaria e criou o Arrumadíssimo sem loja física, vendendo pelas redes socais e fazendo entregas. No momento que estamos vivendo passou a ter um ganho muito bom. É um caso de sucesso. Hoje o Arrumadíssimo é uma referência do nosso estado. Esse momento de dificuldade que estamos vivendo está fazendo com que todo mundo se reinvente”, disse Laércio.

