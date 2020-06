MP e Uninassau promoverão o II Seminário de Atualização Jurídica

16/06/20 - 14:36:59

O Ministério Público de Sergipe, por meio da Escola Superior (ESMP), e o Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU) promoverão nos dias 17, 18 e 19 de junho, a partir das 16h, o II Seminário de Atualização Jurídica com o tema “Perspectivas do Mundo Jurídico Pós Pandemia”. O evento será online e transmitido na plataforma de Educação a Distância da UNINASSAU.

O Seminário é fruto da parceria firmada entre a Escola Superior do MPSE e a UNINASSAU e tem o objetivo de alinhar as discussões acadêmicas com a experiência prática. Terá como palestrantes professores do Centro Universitário e promotores de Justiça integrantes do corpo docente da ESMP.

Programação/Palestrantes

O Seminário abordará as perspectivas do mundo jurídico pós pandemia em relação às áreas de Direito Penal, Direito Ambiental, Direito de Família e Direito Constitucional.

– Direito Penal – palestrantes: a professora e doutoranda em Direito, Helena Castro, e o promotor de Justiça e doutorando em Direito, Rafael Schwez Kurkowski.

– Direito Ambiental – palestrantes: o promotor de Justiça e professor doutor de Direito Ambiental, Eduardo Lima de Matos, e a professora e doutoranda em Ciência Política, Tassiana Oliveira.

– Direito de Família – palestrante: professor e especialista em Direito Civil, Evandro Melo.

– Desafios do Direito Constitucional – palestrante: promotor de Justiça e professor doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC/RS), Augusto César Leite de Resende.

Com informações da ESMP

