PMA imuniza crianças, gestantes e puérperas contra a influenza em sistema drive thru

Na próxima quarta e quinta-feira, dias 17 e 18, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), realiza, em sistema drive thru, a vacinação de crianças de 2 anos a menor de 6 anos; gestantes e puérperas contra a gripe.

A medida de vacinar as pessoas dentro do carro objetiva manter o distanciamento necessário entre as pessoas e evitar a aglomeração da população nas unidades básicas de saúde.

De acordo com a coordenadora do Programa de Imunização da SMS, Ilziney Simões, no dia 17, a ação acontecerá no Parque Shoppinhg, e, no dia 18, no Riomar Shopping. Os centros comerciais cederam espaço do estacionamento para promover a vacinação no turno da manhã, a partir das 8h.

A iniciativa é uma realização da SMS em parceria com professores da Universidade Tiradentes (UNIT), residentes da Universidade Federal de Sergipe (UFS) e voluntários da Cruz Vermelha.

“Continuamos adotando alternativas para que a gente não tenha aglomeração de pessoas, principalmente nas Unidades Básicas. Mais de 35 profissionais vão participar da ação e a previsão é de imunizar cerca de 4 mil pessoas nos dois dias de vacinação. Pensamos nesta estratégia para proteger nossos usuários, possibilitando que eles sejam vacinados e voltem para casa sem muito contato e sem aglomeração”, ressalta.

Mesmo Aracaju tendo atingido, até o momento, 83% da meta geral, a Saúde de Aracaju alerta para o baixo índice de imunização de alguns grupos, como os que compõem essa terceira fase. Crianças, gestantes e puérperas estão com índices entre 45%, 40% e 38%.

“A SMS chama a atenção para esses grupos prioritários, pois estamos observando que as coberturas vacinais estão muito baixas. Embora a nossa meta esteja em torno de 83%, não é uma cobertura homogênea, e isso faz com que tenhamos um olhar mais cuidadoso em relação a esses grupos”, alerta a coordenadora.

Unidades

A vacina também é ofertada nas Unidades Básicas de Saúde da capital, exceto às que estão com atendimento exclusivo para síndrome gripal. As pessoas que fazem parte dos demais grupos da campanha contra a Influenza e ainda não foram imunizadas podem se dirigir às UBS, para receber a vacina.

Documentação necessária

Para receber a dose da vacina, além do documento de identificação e da carteira de vacinação, é importante levar documentação que comprove sua condição de prioridade.

16/06/20 - 07:36:06