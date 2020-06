PMA reúne líderes comunitários das Mangabeiras e apresenta plano

16/06/20 - 05:00:14

A Secretaria Municipal da Assistência Social da Prefeitura de Aracaju promoveu, na tarde desta segunda-feira, 15, reunião com os 12 líderes comunitários da Ocupação das Mangabeiras e apresentou o plano de ação para a realocação das famílias instaladas no local que foram beneficiadas com o projeto de construção das 1.102 unidades habitacionais. O encontro foi promovido no auditório do Centro de Referência da Assistência Social (Cras) Maria Diná, no bairro 17 de Março, onde está localizada a ocupação.

Em abril do ano passado, o prefeito sancionou a lei que autorizou a contratação da operação de crédito de R$ 116,7 milhões, junto à Caixa Econômica Federal, para a construção dos imóveis, que será feita através de um programa do Governo Federal, o Pró-Moradia. Os recursos para esta importante obra são oriundos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). O financiamento tem contrapartida do município de R$ 7.934.000,00, designado ao pagamento do Aluguel Social, recurso assistencial mensal que será concedido por 24 meses (dois anos), para as famílias que necessitarem do benefício.

No total, tanto as 836 famílias das Mangabeiras, e mais 266 que recebem o auxílio-moradia há mais tempo, deverão ser realocadas entre os dias 20 e 24 do próximo mês de julho para as novas residências temporárias, enquanto aguardarão a finalização da obra, que tem prazo de conclusão de dois anos.

De acordo com a secretária da Assistência Social de Aracaju, Simone Passos, há três anos a gestão municipal se empenha para implementar políticas públicas voltadas para a construção das habitações, além da melhoria da infraestrutura urbana, da mobilidade e do saneamento básico, assim como a regularização da Ocupação, garantindo aos moradores condições dignas de moradia.

“É um acontecimento muito esperado por essa parcela da população. Hoje, conversamos com as lideranças da comunidade e apresentamos o cronograma de execução da obra para informar às famílias da localidade que serão beneficiadas pelo aluguel social, enquanto a obra não for concluída. É um marco histórico no desenvolvimento social da capital sergipana. Desde o início do processo, estivemos empenhados para garantir, a todos eles, melhores condições de moradia e, agora, não será diferente. Vamos continuar trabalhando para que cada morador tenha mais qualidade de vida”, destacou.

Após a realocação das famílias, as moradias impróprias serão demolidas. Depois, será feita a limpeza do terreno, estruturação do local e construção das novas residências. Para realizar o sonho da casa própria, a equipe técnica da Assistência Social de Aracaju realizou o cadastramento das famílias para reconhecer e identificar as vulnerabilidades encontradas na Ocupação.

“Há um ano, nossas equipes realizaram um cadastro para identificar todos os moradores da Ocupação das Mangabeiras. Serão beneficiadas com o Aluguel Social, àquelas pessoas que necessitarem obter o benefício, pois precisamos atender as normativas que regulam o recurso. Todas as situações serão estudadas. Enquanto estiverem incluídas no auxílio, elas serão acompanhadas pelas equipes técnicas, que estará, ao longo dos dois anos, monitorando-as e trabalhando para todos os moradores”, salientou a diretora de Políticas da Habitação e Transferência de Renda do município, Rosária Rabelo.

Pelo cronograma, até o próximo dia 6 de julho deverão ser locados os imóveis para os quais as famílias serão levadas. Também haverá um ‘Plantão Social’ para assinatura dos termos de adesão, no período entre 30 de junho a 10 de julho. Na fase seguinte, será feita a organização dos endereços para a transferência das famílias (entre 13 a 17 de julho) e, por fim, haverá a remoção dos barracos e transferência dos moradores, por áreas.

Para o maqueiro Bruno Macena, 29, residente da Ocupação há quase seis anos, a conquista da casa própria vai se concretizar. “É um sonho esperado por muitas famílias que estão lá. Falta pouco para nós não estarmos mais ali. A expectativa é que tudo dê tudo certo, como já está dando. Com nossas casas próprias, vamos sair do sofrimento que vivemos dia após dia”, contou.

Para a dona de casa Vanessa Santos Lima, 28, sua vida vai melhorar. “É um sonho para cada um de nós que moramos na Ocupação e está prestes a ser realizado. Uma conquista muito grande. Sofremos há quase seis anos em um local onde não temos segurança, conforto, mas graças a Deus e ao trabalho da Prefeitura, vamos ter a nossa própria casa”, contou.

Por André Moreira

ASN