POLÍCIA CIVIL IDENTIFICA UM DOS AUTORES DE FEMINICÍDIO OCORRIDO EM SIMÃO DIAS

16/06/20 - 06:20:04

A Polícia Civil identificou, em Simão Dias, um dos suspeitos da prática de feminicídio contra Keli Fernanda Calazans dos Santos, 39, ocorrido no dia 24 de abril deste ano. Keli foi assassinada a tiros na própria residência, localizada no bairro Belita Valadares em Simão Dias, crime presenciado pela filha da vítima de apenas seis anos.

As investigações foram iniciadas com a coleta de provas testemunhais, quano foi identificado um dos autores do feminicídio como José de Jesus, conhecido como “Zé Cigano”, ex-companheiro da vítima.

Keli havia se separado de “Zé Cigano” e se mudou para Simão Dias, sem avisar o novo endereço ao ex-companheiro, contudo ele descobriu, se passando por uma mulher interessada em adquirir um filhote de cachorro anunciado à venda nas redes sociais pela vítima, arquitetando o crime no dia da entrega do animal. No dia do crime, dois homens em uma motocicleta Honda de cor vermelha foram até a residência da vítima e a executaram com dois disparos de arma de fogo.

Segundo o delegado Cléver Farias, no mesmo dia do crime, a Polícia Civil realizou diligências no sentido de prender em flagrante “Zé Cigano”, mas ele não foi encontrado no município de Campo do Brito e Cristinápolis, onde possui propriedades, razão pela qual foi decretada a prisão do foragido da justiça.

As investigações continuam, a fim de localizar “Zé Cigano” e identificar outros possíveis autores do crime. Qualquer informação pode ser repassada através do número 181, Disk Denúncia da Polícia Civil, sendo garantido o anonimato do denunciante.

Fonte e foto SSP