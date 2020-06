REUNIÃO ENTRE FSF E CLUBES DO QUADRANGULAR ACONTECE NESTA QUARTA-FEIRA

16/06/20 - 14:00:34

Visando seguir e analisar o planejamento de retomada do futebol, a Federação Sergipana de Futebol (FSF) convocou mais uma reunião entre as quatro equipes que estão disputando a segunda fase do estadual. A reunião será nesta quarta-feira (17) às 10 horas, na sede da entidade na capital sergipana.

O presidente da FSF, Milton Dantas estará comandando o encontro que vai contar com as participações do representantes das equipes do Confiança, FreiPaulistano, Itabaiana e Sergipe. Essa é a quinta reunião que acontece entre os clubes e a federação desde o mês março. A última foi realizada no dia 26 de maio.

A entidade informa que apenas um representante de cada equipe terá acesso ao evento seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde. A FSF, ressalta que o evento é fechado e o acesso na sede da entidade segue com todas as restrições e recomendados da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Retomado das atividades do futebol sergipano

O Governo do Estado de Sergipe divulgou na última segunda-feira (15) detalhes do plano para retomada da economia do estado, o início do plano está previsto para o dia 23 de junho e deve ser realizado de forma gradativa em seis semanas por região.

O plano foi dividido em três fases e por cores. A retomada das atividades do futebol sergipano foi incluída na primeira fase chamada de bandeira laranja. Inicialmente apenas os treinos das equipes profissionais serão liberados seguindo todos os protocolos para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo novo coronavírus.

FSF