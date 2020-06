SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ALERTA SOBRE FALSO LEILÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

16/06/20 - 16:33:14

A Secretaria de Estado da Administração (Sead) informa, para segurança da população, que não está promovendo leilão em Sergipe neste momento. Isso porque tomou conhecimento de divulgação falsa, através do site https://leilaodoestadodosergipeoficial.org/home/, sobre suposto leilão denominado “LEILÃO DO ESTADO DO SERGIPE OFICIAL”, ofertando 145 (cento e quarenta e cinco) lotes de bens móveis e imóveis para alienação.

O superintendente de Gestão do Patrimônio do Estado (Supat), Wedson Andrade Nunes, alerta que já solicitou auxílio à Secretaria de Segurança Pública (SSP) para que faça investigação sobre falso leilão de bens móveis e imóveis de propriedade do Estado de Sergipe.

“Informamos que o leilão em questão não se trata de bens de propriedade do Estado de Sergipe, assim como não foi gerido por esta Superintendência, o que se faz imprescindível sua investigação”, alerta o superintendente, afirmando que solicitou que a SSP proceda com as providências que julgar necessárias aos responsáveis pela criação do falso site.

Wedson ressalta que a Supat é o órgão operacional da Sead que tem por finalidade centralizar as informações, coordenar e supervisionar as atividades relacionadas à gestão dos bens patrimoniais utilizados pelos diversos órgãos do Estado e executar as atividades relativas à administração do patrimônio do Estado.

Os leilões promovidos pela Supat/Sead são comunicados através de canais oficiais da própria Secretaria e do Governo do Estado.

Fonte e foto assessoria