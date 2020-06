Setransp alerta quanto a sustentabilidade do serviço na flexibilização das atividades

16/06/20 - 15:55:06

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Aracaju (Setransp) informa que o setor segue mantendo alinhamentos diários junto ao Órgão Gestor, a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito, sobre a prestação do serviço de transporte público coletivo, considerando as alterações de demandas durante o período de pandemia.

Contudo, alerta quanto a necessidade de medidas para garantir a sustentabilidade do setor, para o momento de flexibilização da reabertura das atividades econômicas, uma vez que as empresas de ônibus precisam continuar a atender a população ofertando uma frota maior que a demanda de passageiros para evitar episódios de aglomerações. Para isso, é indispensável observar a realidade de descompensação econômica que o setor de transporte se encontra.

O comparativo entre os anos de 2019 e 2020, nos primeiros 15 dias do mês de junho, mostra que a baixa no número de passageiros continua a ser considerável. Enquanto em 2019, ocorreram mais de 2 milhões de deslocamentos nos ônibus coletivos, este mês apenas 762 mil foram registrados no serviço. Embora o serviço continue sendo prestado sem a queda na mesma proporção, a receita que representou na primeira quinzena de junho mais de R$ 8 milhões em 2019, fechou este ano com R$ 3 milhões, uma perda de mais de R$ 5,8 milhões de reais.

Medidas de prevenção

As ações de prevenção no serviço de transporte permanecem. De acordo com o Setransp, o acesso aos ônibus e terminais continua a ser restrito a apenas pessoas com máscara. Motoristas e cobradores continuam com telas de proteção isolando o local dos seus assentos, e orientadores de embarque também alertando os passageiros sobre distanciamento nas filas e no interior dos ônibus. Assim como, prosseguem a limpeza geral diária de ônibus e terminais, bem como a higienização dos veículos durante os intervalos das viagens. E campanhas de conscientização, incluindo a disponibilização de lavatórios externos nos terminais, seguem lembrando a população dos cuidados importantes para prevenir a contaminação.

Do Setransp