Terceira etapa de vacinação contra influenza acontecerá no estacionamento do RioMar

16/06/20 - 13:24:18

Ação realizada pela Prefeitura Municipal de Aracaju será no dia 18 de junho, e irá imunizar crianças de 2 anos a 6 anos, gestantes e puérperas

O Ministério da Saúde prorrogou a Campanha Nacional de Vacinação contra o a influenza até o dia 30 de junho, em todo o país. De acordo com a Prefeitura Municipal de Aracaju, a capital sergipana atingiu 84% da meta e, para intensificar a imunização entre alguns grupos prioritários que tiveram baixa cobertura, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) realizará vacinação em sistema drive-thru para crianças de 2 anos a 6 anos, gestantes e puérperas (que deram à luz há até 45 dias).

A mobilização acontecerá no dia 18 de junho, no estacionamento coberto do RioMar Shopping, a partir das 8h e segue até enquanto durar o estoque. O acesso ao estacionamento será gratuito.

Para evitar aglomeração e formação de filas, o público-alvo desta iniciativa receberá a vacina sem precisar sair do carro e deverá comparecer ao local portando Cartão de Vacinação, RG ou certidão de nascimento (crianças) e gestantes e puérperas devem apresentar um comprovante. Vale ressaltar que o atendimento será exclusivo às pessoas que estiverem nos veículos. Os pedestres deverão procurar as Unidades Básicas de Saúde da capital (exceto as que estão com atendimento exclusivo à síndrome gripal), para serem imunizados até o dia 30 de junho.

“Observamos que as coberturas vacinais para esses grupos prioritários estão muito baixas. Embora a nossa meta esteja em torno de 84%, não é uma cobertura homogênea, e isso faz com que tenhamos um olhar mais cuidadoso em relação a esses grupos”, alerta a coordenadora do Programa de Imunização da SMS, Ilziney Simões.

A SMS esclarece que a vacina contra a influenza não tem eficácia para combater o coronavírus, mas é importante para evitar enfermidades respiratórias e reduzir a procura pelo sistema de saúde. Além disso, auxilia os médicos na exclusão do diagnóstico para a Covid-19, já que os sintomas são parecidos.

As pessoas que fazem parte dos demais grupos e ainda não receberam a vacina, podem se dirigir às UBS para receber a dose até o dia 30 de junho. Além do público-alvo da vacinação drive-thru, idosos (a partir dos 60 anos), pessoas com doenças crônicas (hipertensão, diabetes, asma etc), crianças de 6 meses a menores de 6 anos incompletos, indígenas, professores, caminhoneiros, trabalhadores da saúde e profissionais das forças de segurança e salvamento devem ser imunizados durante a campanha.

Serviço

O quê? Ação de imunização contra o vírus influenza promovida pela Prefeitura Municipal de Aracaju.

Quando? 18 de junho (quinta-feira), a partir das 8h.

Onde? Estacionamento coberto do RioMar Shopping – Avenida Delmiro Gouveia, 400 bairro Coroa do Meio

Acesso? Gratuito para a vacinação exclusiva a crianças de 2 anos a 6 anos, gestantes e puérperas.

Documentos necessários? Cartão de Vacinação, RG ou certidão de nascimento. Puérperas e gestantes devem apresentar um comprovante

