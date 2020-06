Torneio de Xadrez Escolar Virtual é sucesso entre estudantes enxadristas

16/06/20 - 13:19:04

O Torneio de Xadrez Escolar Virtual foi mais uma promoção da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), por meio da Superintendência Especial de Esportes (Supee), em tempo de distanciamento social, por conta da pandemia da Covid-19. O evento aconteceu na manhã do último sábado, 13, e marcou a convivência virtual entre os estudantes enxadristas sergipanos.

A competição contou com a parceria da Federação Sergipana de Xadrez (FSX). Apesar das disputas acirradas, o evento teve como principal objetivo o fomento ao esporte e a interação entre os participantes e a comunidade esportiva, nesse tempo de distanciamento social e a ausência das competições presenciais.

Para a superintendente Mariana Dantas, mais uma vez a SUPEE reinventa na promoção de um evento inédito, nessa fase tão difícil se passa. Segundo Dantas, o Torneio Escolar de Xadrez Virtual superou todas as expectativas, não só pelo número de participantes, mas principalmente pelo nível técnico dos competidores. “Queremos agradecer a todos que contribuíram para o sucesso do evento, enxadristas, pais de alunos e responsáveis, nossa equipe técnica, nossa comunicação. Enfim, a todos desta SUPEE. Agora é só aguardar as novas realizações”, disse Mariana Dantas.

O Torneio de Xadrez Escolar Virtual contou com a participação de 49 enxadristas, representados por alunos das redes pública e privada, da capital e do interior. A arbitragem ficou a cargo do árbitro Carlos Viana, presidente da entidade, e árbitro nacional da Confederação Brasileira de Xadrez (CBX). O número de enxadristas participantes surpreendeu os organizadores do evento. Houve a participação de alunos de estabelecimentos escolares públicos e privadas da capital e do interior.

Totalmente online

Todas ss disputas aconteceram por meio da plataforma Lichess.com, conhecida por boa parte dos enxadristas. Para que não houvesse dúvidas durante as partidas, o Whatsapp se tornou um grande aliado, através de um grupo criado exclusivamente para o evento. Por meio da rede social, os atletas se atualizavam e interagiam a respeito das informações. De forma geral, 129 partidas foram realizadas, envolvendo as categorias Mirim (até 11 anos), Infantil (12 a 14 anos) e Juvenil (15 a 18 anos), nos gêneros masculino e feminino.

O sistema de disputa utilizado foi o método “Arena”, com 120 minutos de duração. Durante esse período, a cada jogada havia um ritmo de reflexão de 10 minutos, com bônus de 5 segundos por lance. A plataforma de vídeo Google Meet também foi utilizada tanto para a conexão com os participantes, quanto para a transmissão de jogos no Youtube. Durante a live, houve torcida por parte da comunidade esportiva e a participação de pessoas, representantes do desporto, de fora do país. Além disso, não faltaram informações sobre a modalidade, com curiosidades trazidas pela equipe de comentaristas do evento durante a transmissão.

Ressaltando o sucesso do evento, o árbitro e presidente da FSX, Carlos Viana, comemorou não só o resultado final como também a parceria com a Supee. “Em nome da Federação Sergipana de Xadrez, gostaria de manifestar nosso orgulho em participar, juntamente com a Superintendência Especial de Esporte, de um momento histórico do desporto sergipano, com a realização do primeiro torneio de Xadrez online para os estudantes do Estado. Creio que o resultado foi animador. O torneio aconteceu com tranquilidade e não faltou emoção, como pudemos notar nos depoimentos dos enxadristas e de seus pais e mães”.

Além de ratificar a importância da prática esportiva neste momento difícil, que exige distanciamento físico entre as pessoas, houve espaço para agradecimentos. “A FSX agradece a oportunidade de trabalhar com uma equipe dedicada. Seja na orientação do evento, nos diálogos com o público através da transmissão e na divulgação do torneio, tendo à frente a superintendente e mãe de enxadrista, Mariana Dantas, que coordenou com maestria este trabalho”, concluiu Carlos Viana.

Max Cardoso, professor de Xadrez do Colégio Aprendiz, esteve presente acompanhando alguns dos participantes e também avaliou o momento de forma positiva. “O torneio foi de grande valia, seja pela organização, pelo assessoramento dado aos professores e atletas e à exibição em tempo real. Foi um evento que ajudou bastante a estreitar relações neste momento de isolamento social”, avaliou o professor.

Medalhista na categoria infantil masculino, o enxadrista Luís Henrique Mendonça, aluno do Colégio Arquidiocesano, compartilhou sua opinião sobre a experiência no torneio. “Acredito que falo por todos os atletas quando digo que o torneio foi muito bom. Minha experiência não tinha como ser melhor, pois joguei com colegas e atletas de outras escolas. Esses momentos mudam o nosso foco, diante do que estamos vivendo atualmente”, comemorou o enxadrista Luís Henrique Mendonça, aluno do Colégio Arquidiocesano, campeão Infantil Masculino.

Classificação final:

a) Mirim Masculino

Campeão: Matheus Souza Passos (Master)

2º lugar: João Inácio Pinheiro (Aprendiz)

3º lugar: Mateus Villar (Aprendiz)

b) Mirim Feminino

Campeã: MJS Juliana Figueira Theophilo (Santa Chiara)

c) Infantil Masculino

Campeão: MSE Luís Henrique de Mendonça (Arquidiocesano)

2º lugar: MMS Matheus Lima Perazzo (Valdete Dórea)

3º lugar: Erisvaldo Nascimento da Costa (Valdete Dórea)

d) Infantil Feminino

Campeã: Camila Damiana de Jesus (Valdete Dórea)

2º lugar: Bianca Soares Silva (Valdete Dórea)

3º lugar: Elayne da Cruz Santana (Valdete Dórea)

e) Juvenil Masculino

Campeão: MJS Javan Santos de Santana (Valdete Dórea)

2º lugar: Igor Kawan Santana (Lourival Batista)

3º lugar: Carlos Evanildo de Oliveira (Nelson Resende)

f) Juvenil Feminino

Campeã: Renata Barreto dos Reis (Valdete Dórea)

2º lugar: Ramyres Barreto dos Reis (Valdete Dórea)

3º lugar: Clarice Santos de Araújo (Ivo do Prado)

Assessoria de Comunicação da SEDUC