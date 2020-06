UFS DIVULGA RESULTADOS DE TESTES DA COVID-19 DENTRE BOMBEIROS MILITAR

16/06/20 - 11:13:24

Ao todo, foram contabilizados 44 testes negativos, ou seja, 88% dos militares testados

O Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE) recebeu os resultados dos testes rápidos da Covid-19 realizados pela Universidade Federal de Sergipe (UFS) na última segunda-feira (15), com amostras de sangue de 50 profissionais da corporação que atuam na linha de frente das atividades operacionais. O objetivo foi mapear casos assintomáticos da doença no ambiente de trabalho.

Ao todo, foram contabilizados 44 testes negativos (88%), um indeterminado (quando o Índice de Cut-off – COI – fica entre 0,9 e 1,1) e dois casos confirmados (4%). Outros três bombeiros (6%) positivaram para o tipo IgG, indicando que tiveram infecção, mas já estão recuperados e provavelmente imunes ao coronavírus.

De acordo com o comandante-geral do CBMSE, coronel Alexandre José, esta parceria com a UFS segue na linha das diversas ações estratégicas realizadas pela corporação no sentido de prevenir possíveis contaminações entre os próprios bombeiros militares nos quartéis e no atendimento às ocorrências.

“Além de adotar medidas estabelecidas nos planos de contingências interno e da SSP (Secretaria de Estado da Segurança Pública) e dar orientações à tropa por meio de um Procedimento Operacional Padrão (POP), com protocolos de como agir antes e depois das ocorrências, incluindo o uso e retirada correta da vestimenta de proteção, estamos ao longo deste período focando na aquisição de equipamentos de proteção individual e materiais de profilaxia. Com este projeto de testagem da universidade, podemos evitar ainda mais novas contaminações, afastando temporariamente do serviço as pessoas assintomáticas que testaram positivo. Nenhum militar de plantão no dia do teste foi positivado”, explica.

