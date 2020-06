Vencido pelo cansaço

16/06/20 - 08:24:26

A propagação da Covid-19, principalmente no interior, e as altas taxas de internação não convenceram o governador Belivaldo Chagas (PSD) da necessidade de manter o isolamento social em Sergipe. Pressionado pela classe empresarial e decepcionado com a insistência do povo em ir às ruas, o pessedista jogou a toalha. Vencido pelo cansaço, Chagas decretou a flexibilização da economia que, se tudo ocorrer como foi projetado, chegará ao novo normal dentro de seis semanas. Não é isso que pensam os cientistas debruçados sobre os rastros de morte deixados pela pandemia. Diferente do governador e dos empresários, os estudiosos acham que o relaxamento da quarentena vai provocar o chamado “efeito boiada”, ampliando vertiginosamente a propagação da doença e obrigando o governo a rever a flexibilização anunciada ontem. Ó senhor, tende piedade!

Corda bamba

O futuro político do prefeito de Canindé, Ednaldo da Farmácia (Progressistas), será definido amanhã, pelo Tribunal de Justiça de Sergipe. A sessão plenária desta quarta-feira vai julgar o pedido de intervenção na prefeitura canindeense feito pelo Ministério Público de Sergipe. O MPE alega ser necessário afastar Ednaldo por 180 dias para sanar transtornos de ordem fiscal, contábil, administrativa, funcional e operacional na administração. Misericórdia!

Briga de foice

Não chamem para a mesma Live o promotor público Jarbas Adelino e o delegado de Polícia e prefeiturável Paulo Márcio (DC). Pode ocorrer empurrões virtuais. Invocado com as críticas do policial ao Ministério Público, o promotor chamou Márcio de desinformado e o acusou de querer ganhar notoriedade. O pré-candidato a prefeito de Aracaju respondeu na lata: “O senhor pode discordar das minhas críticas, mas não pode é ofender a minha honra pessoal”. Crendeuspai!

Barrados no baile

Pode anotar: os políticos fichas sujas não conseguirão registrar suas candidaturas nas eleições deste ano. É bom os sujismundos levarem em conta que, como mediadora do processo sadio, a Justiça Eleitoral será irredutível na aplicação da Ficha Limpa. Diante da linha dura dos magistrados responsáveis por julgar os processos de quem mete a mão grande no dinheiro público, muitos políticos sergipanos vão se transformar em meros cabos eleitorais. Homem, vôte!

Briga de ex é fogo

E a prefeita de Capela, Silvany Mamlak (PSC), não esconde as queixas do ex-marido Manoel Sukita (PTC). Contrariada com o ex-amor, a moça distribuiu nota condenando-o por acusá-la de influenciar na prisão do vereador Adaltro Sukita (PTC). O moço foi preso sob a acusação de ter metido a mão grande no dinheiro da Câmara de Capela. Silvany se queixa que, visando defender o irmão, Sukita se utilize de calúnia, injúria e difamação para macular a honra dela. Vixe!

Apelo ao povo

O prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) diz ter chegado o momento de fazer a retomada econômica em Aracaju. Ele alerta, contudo, ser necessário que a população tenha consciência e responsabilidade de manter as medidas de distanciamento social e higienização. “Precisamos ir com cuidado para que não haja retrocesso”, frisa. O pedetista apela ao povo para ajudar o poder público neste processo de reabertura e conclui: “Tudo dependerá dos índices de ocupação dos leitos de UTI e do aumento dos casos diários da Covid-19 em Aracaju”. Então, tá!

Missa cancelada

Agora é oficial: a 23ª Missa do Cangaço, agendada para ocorrer no dia 28 de julho próximo, foi cancelada por conta da pandemia da Covid-19. A Missa acontece todos os anos no Monumento Natural Grota do Angico localizado ente Poço Redondo e Canindé. Naquele pedaço de caatinga, “Lampião” foi executado pela Polícia, em 28 de julho de 1938, ao lado de sua esposa, Maria Bonita, e de seu bando, depois de emboscada policial. Na Grota, existe um memorial com cruzes fincadas em rochas, demarcando o local exato em que os corpos dos cangaceiros foram encontrados. Aff Maria!

Cadê o dinheiro?

O governo federal lançou um site para a devolução do auxílio emergencial de R$ 600. O portal entrou no ar ontem, exatamente uma semana depois de ter sido identificado o pagamento do benefício para cerca de 73 mil militares. O governo alega que alguém que tenha recebido o benefício, mas não precise do recurso, por exemplo, pode querer devolver. O site, contudo, deixa claro que a devolução foca na galera que recebeu o benefício de forma irregular, como os militares. Marminino!

Prestando contas

O secretário estadual da Fazenda, Marcos Queiroz, participará da sessão virtual que a Assembleia realizará amanhã. O auxiliar do governo sergipano fará uma avaliação do cumprimento das metas fiscais do estado referentes ao primeiro quadrimestre de 2020. Também detalhará para os deputados os investimentos feitos pelo Executivo visando garantir o atendimento à população durante a pandemia do coronavírus. A sessão extraordinária do Legislativo está marcada para às 10h30. Ah, bom!

Boquinha na pandemia

Os elevados salários pagos pelo Consórcio do Nordeste chamaram a atenção do deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania). Segundo o parlamentar, os vencimentos de alguns cargos técnicos variam de R$ 15,5 mil a R$19,5 mil. As boas remunerações foram devidamente aprovadas pelos nove governadores. O deputado cidadanista garante que quando abrirem a caixa preta do consórcio, muitos petistas vão perder essa rentável boquinha. Cruzes!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano A Cruzada, em 30 de setembro de 1961.