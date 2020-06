Campanha curta

Por Adiberto de Souza *

Para alegria da população, que detesta barulho de carros de som, comícios e horário eleitoral gratuito, a campanha política deste ano só deve começar mesmo para valer no início de agosto. E isso se as eleições não forem adiadas para dezembro. Ademais, por conta da pandemia da Covid-19, o corpo a corpo, os apertos de mãos e tapinhas nas costas simplesmente estarão “proibidos” este ano. Portanto, até que a Justiça Eleitoral aprove os registros das candidaturas, a campanha permanecerá estacionada. Pior para os cabos eleitorais, que terão menos tempo para extorquir os candidatos, com a falsa promessa de garantir milhares de votos. Outro diferencial deverá ser a virulência dos discursos. Com pouco tempo para convencer o eleitorado, a maioria dos pretendentes aos cargos de prefeito e vereador vai tentar tirar o atrasado, comprando votos, caluniando os adversários e fazendo todo tipo de promessas. Tomara que o eleitor esteja consciente para reprovar nas urnas os candidatos que acham ser a política uma maneira fácil para se locupletar. Crendeuspai!

Daqui pra lá

Udo Gabriel Vasconcelos Silva é o novo diretor de Gestão Estratégica do Incra. Graduado em Administração pela Universidade Tiradentes, ele exerceu a função de superintendente regional da autarquia em Sergipe até o último dia 5, quando foi nomeado para o novo cargo. Udo é alagoano, mas reside em Sergipe há muitos anos. O sucessor de novo diretor de Gestão Estratégica deverá ser indicado pelo deputado federal Fábio Reis (MDB). Por enquanto, a superintendência do Incra em Sergipe está sendo chefiada, interinamente, por Roberto Lucas. Ah, bom!

Dia D de Canindé

Hoje é o Dia D para o prefeito de Canindé, Ednaldo da Farmácia (Progressistas). Daqui a pouco, o Pleno do Tribunal de Justiça julgará o pedido de intervenção na prefeitura daquele município. Caso a ação proposta pelo Ministério Público seja aprovada, o prefeito será afastado por 180 dias, sendo substituído por um interventor indicado pelo governador Belivaldo Chagas (PSD). Ednaldo é acusado provocar transtornos de ordem fiscal, contábil, administrativa, funcional e operacional na administração de Canindé. Misericórdia!

Casal derrotado

O Tribunal Regional Eleitoral impôs uma nova derrota ao prefeito de Tobias Barreto, Diógenes Almeida e a esposa dele, deputada estadual Diná Almeida – ambos do Podemos. Na sessão de ontem, os magistrados rejeitaram os embargos de declaração impetrados pelo casal. Diante disso, os dois permanecem com os direitos políticos cassados por terem, sendo a acusação, cometido praticas ilícitas nas eleições 2018. Naturalmente, Diógenes e Diná vão recorrer ao TSE. Danôsse!

Pauta cheia

A pauta da sessão virtual que a Assembleia realiza hoje, está recheada de projetos. Duas proposituras do governo tratam sobre benefícios para os motoristas da área de saúde e a doação de um terreno à Prefeitura de Maruim. Também serão apreciados projetos dos deputados Luciano Pimentel (PSB), Talysson de Valmir (PL), Maria Mendonça (PSDB) e Ibrain Monteiro (PSC). Este último está em quarentena, se recuperando da Covid-19. Melhoras!

Futebol de volta

A Federação Sergipana de Futebol se reúne, hoje, com as diretorias do Confiança, Sergipe, Freipaulistano e Itabaiana para discutir a retomada do campeonato estadual. Pelo plano de reabertura da economia apresentado pelo governo, os clubes poderão reiniciar os treinamentos em campo a partir do próximo dia 23. Preocupado com a saúde dos jogadores, o vereador Jason Neto (PDT) apresentou uma indicação propondo que a Prefeitura de Aracaju faça testes da Covid-19 nos jogadores, comissões técnicas e imprensa desportiva. Aff Maria!

Vitória do trabalhador

O senador Rogério Carvalho (PT) comemorou a retirada de tramitação da Medida Provisória propondo mudanças permanentes na CLT. Segundo ele, as modificações sugeridas pelo governo Bolsonaro são danosas aos trabalhadores, principalmente no critério de correção de dívidas trabalhistas. Segundo o petista, não há como o Congresso aprovar tais mudanças na CLT em plena pandemia da Covid-19, pois só agravaria ainda mais vida dos trabalhadores. Homem, vôte!

Deixa pra depois

E o deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) jura que está pensando unicamente na vida ao defender que as eleições deste ano sejam adiadas para 2022. Ele acha que realizar o pleito municipal agora em 2020 é muito arriscado por contas da Covid-19. Aos que o criticam por defender a unificação das eleições, Mitidieri diz não está pensando em política. Fosse assim, segundo ele, seria o primeiro a apoiar a realização das eleições já, pois o PSD conta com cerca de 70 pré-candidatos majoritários e mais de mil às câmaras municipais. Vixe!

Sem vice

Pré-candidata a prefeita de Aracaju, a delegada Danielle Garcia (Cidadania) nega que o partido já esteja discutindo seu parceiro de chama. De acordo com ela, qualquer informação sobre definição de vice é pura especulação, pois não tem nada definido. A prefeiturável afirma, ainda, que os cidadanistas seguem dialogando com outros partidos, devendo o nome do candidato a vice ser escolhido no momento adequado. Então, tá!

Denúncia arquivada

A Justiça arquivou a denúncia de improbidade administrativa contra o ex-secretário de Saúde Almeida Lima (PRTB). Em abril de 2018, o Ministério Público de Sergipe o acusou de promover uma fake news ao inaugurar um centro de nefrologia ainda em obras. A decisão favorável a Lima conclui que ele não enganou ninguém, pois avisou com antecedência que o centro não estava pronto, mas que ficaria em breve como, de fato, ficou. Agora, Almeidinha indaga: “E quem vai pagar pelo prejuízo causado à minha imagem?”. Só consultando o galo da torre da igreja. Marminino!

