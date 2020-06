Chuva de junho já passa de 50% da média em capitais do NE

17/06/20 - 13:49:27

As capitais Recife, João Pessoa e salvador já acumularam mais de 50% do volume médio de chuva para o mês de junho. Esse é o mês tradicionalmente de bastante chuva na costa leste do Nordeste e eventos de chuva forte ou chuva moderada e prolongada são comuns neste mês.

Nas capitais Recife, João Pessoa, Natal e Maceió, o mês de junho é o que tem a maior média de chuva climatológica na escala anual.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), em 16 dias Recife acumulou 251,1 mm, o que representa 65% da média de chuva para junho que é de 391,1 mm.

Em João Pessoa o volume de chuva em 16 dias foi de 191,5 mm, que correspondem a 54% da média de chuva para junho, que é 355,2 mm

Salvador recebeu 151,7 mm de chuva em 16 dias. Isso representa 62% da média de chuva para junho que é de 245,6 mm.

Chuva aumenta no litoral da Bahia

Toda a costa leste do Nordeste vai continuar tendo pancadas de chuva até o final desta semana. As áreas de instabilidade tendem a enfraquecer entre Aracaju e Natal, mas a tendência é de aumento de chuva no litoral da Bahia.

O inverno 2020 começa oficialmente em 20 de junho, às 18h44 e vai até 22 de setembro, às 10h31

Para esta quarta-feira, 17 de junho, a previsão é de chuva frequente e moderada no litoral entre o Rio Grande do Norte e de Pernambuco, em todo o litoral da Bahia e de Sergipe.

Durante a quinta-feira todo litoral entre o Rio Grande do Norte e Sergipe terá sol e chuva rápida mas na região de Salvador o tempo fica chuvoso. o litoral sul da Bahia tem chuva moderada e persistente

Para sexta-feira, a previsão é de tempo chuvoso em quase todo o litoral da Bahia. A região de Salvador tem chuva moderada e frequente. O sol aparece forte e chove rápido no litoral de Sergipe e de Alagoas.

Entre o litoral de Pernambuco de Natal, a nebulosidade e a chuva voltam a aumentar, mas ainda ocorrem períodos com sol.

No restante da semana, há condições para pancadas de chuva na costa norte do Nordeste, mas não há expectativa de tempestades.

O sol e o tempo seco predomina o pelo interior do Nordeste.

