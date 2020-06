DEFESA DO PREFEITO DIÓGENES E DINÁ ALMEIDA VAI RECORRER EM BRASÍLIA

17/06/20 - 06:37:33

A defesa da deputada Diná Almeida e do prefeito de Tobias Barreto, Diógenes Almeida, vem a público esclarecer que o julgamento ocorrido no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral (TRE/SE) nesta terça-feira, 16, foi voltado para os embargos de declaração interpostos pelos advogados. Dessa forma, a decisão inicial segue mantida nessa primeira instância, assim como o direito de recorrer junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em Brasília também continua sendo o caminho a ser seguido pela defesa da parlamentar e do prefeito.

Vale ressaltar que Diná Almeida segue exercendo seu mandato de maneira normal. Por isso a importância dessa Nota de Esclarecimento, justamente para tranquilizar a população e para reforçar que o Estado Democrático de Direito, quando se pode recorrer de decisões na forma da lei, segue também mantido e respeitado.

Da assessoria