DEPUTADA DINÁ ALMEIDA E PREFEITO DIÓGENES SOFREM DERROTA NA JUSTIÇA ELEITORAL

17/06/20 - 05:18:10

No início da tarde desta terça-feira (16), o TRE julgou os embargos de declaração da defesa da Deputada Dina Almeida e do prefeito de Tobias Barreto Diógenes Almeida no processo que cassou a Deputada Diná Almeida e os direitos políticos do seu esposo por terem cometidos ilicitudes nas eleições 2018, quando a atual Deputada era candidata.

Segundo a condenação, o casal Almeida praticou Abuso de Poder Econômico ao colocar a “máquina pública” à serviço da campanha eleitoral da então candidata e da promessa de casas populares através do Programa Minha Casa Minha Vida que nunca existiu.

Nos embargos julgados hoje, os juízes da corte regional eleitoral entenderam que todos os crimes apontados na investigação foram comprovados e que não tinham argumentos nem motivos para a corte aceitar os embargos.

Com a decisão, a Deputada Diná Almeida e seu esposo prefeito Diógenes Almeida, seguem inelegíveis aguardando o processo ser remetido para o TSE, onde estes terão a oportunidade de apresentar uma última defesa.

Por Leonardo Leal