Dílson de Agripino defende servidores do Samu e cobra projeto para próxima semana

17/06/20 - 12:21:41

Na sessão remota de hoje (17), o Deputado Estadual Dilson de Agripino saudou os servidores do SAMU de Sergipe, através do condutor Jorge Melo de Agripino, morador de Tobias Barreto, e defendeu a discussão para aprovação do projeto 139/2020 de forma urgente, para próxima semana, tendo em vista a necessidade dos servidores, principalmente neste momento de Pandemia, onde esses profissionais estão na linha de frente combatendo o coronavírus.

“Os servidores do SAMU tem um papel fundamental na luta pela vida. Antes da pandemia e principalmente agora. São eles que estão no dia a dia, na linha de frente, sendo de fato um verdadeiro condutor dos doentes até os hospitais sergipanos. Peço a mesa diretora da ALESE que possa pautar de forma urgente, na próxima semana, o projeto de valorização da jornada de trabalho e salário-base destes profissionais abnegados e voltados a cuidar da nossa população.”, comentou o Deputado.

Durante a sessão, Dilson de Agripino mencionou o servidor Jorge Melo de Agripino, natural de Tobias Barreto, e que junto aos demais condutores da região sempre procuraram o seu mandato para debater e apoiar lutas da categoria.

“A categoria sempre nos procurou para discutir, inclusive nas últimas semanas recebi diversas mensagens através das redes sociais pedindo um posicionamento prévio em relação ao assunto. Jorge Melo de Agripino é um deles, lá de Tobias, que sempre está em conexão com o nosso mandato na defesa das lutas dos condutores.”, finalizou.

Por Assessoria do Parlamentar

Foto: Reprodução