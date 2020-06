GOVERNO ENTREGA MAIS DE MIL COLETES BALÍSTICOS ÀS POLÍCIAS MILITAR E CIVIL

17/06/20 - 13:08:50

Investimento de mais de R$ 1,1 milhão protegerá equipes policiais que estão na ponta do combate à criminalidade

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) entregou, na manhã desta quarta-feira, 17, 1.022 novos coletes balísticos para as Polícias Militar e Civil. A entrega foi realizada na sede do Centro de Logística da SSP. Os novos equipamentos, além de propiciar melhorias nas ações policiais na capital e no interior do estado, reforçam o compromisso da SSP com os servidores que atuam, diariamente, na linha de frente do combate à criminalidade.

No total, o investimento é superior a R$ 1,1 milhão, parte oriunda de dois convênios [valor total de R$ 478 mil] e do fundo a fundo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) [no valor de R$ 532 mil]. Dos 1.022 coletes entregues, 486 são frutos de recursos dos convênios e os outros 536 são provenientes de recurso fundo a fundo. As instituições ficarão responsáveis pela distribuição dos equipamentos para as unidades policiais, de acordo com o planejamento traçado para a renovação desses itens de proteção.

O coronel Carlos Rollemberg, responsável pela PM-4, que trata da distribuição de equipamentos e logística, ressaltou a eficácia dos equipamentos de proteção entregues nesta manhã. “Estamos modernizando com o que há de melhor, com o que há de mais qualificado em termos de colete fabricados no Brasil. Eu fiz parte de uma comissão e vi os testes in-loco, em laboratório, desses coletes, os quais são extremamente eficientes e eficazes para o combate à criminalidade”, frisou.

O delegado-geral, Tiago Leandro, detalhou o planejamento traçado para distribuição do material nas unidades da Polícia Civil. “É um material de defesa pessoal do servidor que está na ponta, que está dia a dia no risco. Nós priorizamos quem está na ponta. Começaremos pelo interior do estado, posteriormente DHPP, Denarc e Delegacias Metropolitanas”, mencionou.

Os coletes vão integrar a segurança pública, especialmente o trabalho ostensivo, o trabalho dos policiais civis e militares, que estão no dia a dia na linha de frente. O coronel José Pereira de Andrade, secretário-executivo da SSP, ressaltou o compromisso de fornecimento de melhores condições aos servidores da segurança pública de Sergipe. “É proteção. É compromisso do Governo do Estado, da Secretaria da Segurança Pública. É um compromisso da SSP para com os nossos servidores”, concluiu.

A aquisição de novos coletes, com recursos de convênios federais 894200/2019 e 894201/2019, celebrados com o MJSP, e do Fundo a Fundo faz parte das diretrizes do planejamento estratégico da SSP, segundo a assessora de planejamento da Secretaria, a agente de Polícia Alessandra Fabiana. “A ideia é assegurar melhores condições de autoproteção e oferecer mais comodidade durante o trabalho dos profissionais de segurança, policiais civis e militares. Esses investimentos em equipamentos de proteção são necessários para que os profissionais de segurança possam prestar um serviço cada vez melhor ao cidadão”, reforçou.

Fonte e foto SSP