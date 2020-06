Hospital de Campanha já tratou 106 pacientes: 59 estão recuperados e 34 seguem internados

17/06/20 - 06:21:10

O atendimento no Hospital de Campanha (HCamp) Cleovansóstenes Pereira Aguiar, principal unidade de tratamento da covid-19 no município de Aracaju, foi responsável pela recuperação de 59 dos 106 aracajuanos que necessitaram de internamento por conta da doença.

No boletim atualizado na tarde desta terça-feira, dia 16, três pacientes internados tiveram alta e já se encontram em suas residências. Do total de pacientes que deram entrada no hospital provisório até às 18h desta terça, 34 ainda estão internados; sete foram encaminhados para Unidades de Tratamento Intensivo (UTI) e seis foram a óbito.

Entre os pacientes que receberam alta estão cidadãos com idades entre 17 e 89 anos que chegaram ao HCamp tanto através das unidades de referência para síndromes gripais quanto dos hospitais Nestor Piva e Fernando Franco.

Com capacidade para 152 leitos, dos quais 60 já estão ativos, o HCamp tem sido fundamental para garantir uma média de ocupação de leitos municipais em torno de 50%, evitando o colapso da rede de saúde da capital.

Fonte e foto assessoria