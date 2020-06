Hospital de Cirurgia treina colaboradores com tecnologia para combater à COVID-19

17/06/20 - 15:58:20

Instituição utilizará rodo a base de lâmpada ultravioleta tipo C doado pelo IFS

Focado em utilizar as ferramentas necessárias de combate e prevenção à COVID-19, o Hospital de Cirurgia iniciou nesta segunda-feira, 15, treinamento com colaboradores da instituição que utilizarão um rodo de desinfecção de ambientes com tecnologia UVC (ultravioleta), desenvolvido e doado pelo Instituto Federal de Sergipe (IFS), que esteriliza pisos contra germes, bactérias e vírus como o novo coronavírus.

Estudos comprovam que a radiação ultravioleta tipo C é um potente germicida no combate a microrganismos de vários tipos, contudo, é necessário usá-la de forma adequada – com os equipamentos de proteção individual recomendados, como luvas, óculos com filtro UV, aventais, calças compridas e botas – para obter o efeito esperado sem oferecer riscos. Por isso, a importância de realizar treinamento junto aos funcionários que irão usar o rodo.

“Juntamente com a gerente de Higiene e Limpeza, Noelia Menezes, selecionamos os colaboradores do hospital que serão os responsáveis pela utilização do rodo para realizarmos o treinamento teórico e prático e, posteriormente, iniciarmos o uso. Como ele é composto por uma lâmpada que emite uma frequência de luz ultravioleta C, precisamos ter alguns cuidados no manuseio deste equipamento tão importante na guerra contra o novo coronavírus”, destaca a coordenadora do Núcleo de Educação Permanente (NEP) do Hospital de Cirurgia, a enfermeira Eddna Bispo.

DOAÇÃO

Desenvolvido por cinco professores do IFS, o rodo foi fornecido gratuitamente ao Cirurgia, após o hospital ser contemplado dentre várias instituições públicas e organizações sem fins lucrativos, como clínicas, hospitais e escolas. De acordo com o docente de física, Adeilson Pessoa de Melo, autor do projeto no Instituto Federal, cerca de 20 unidades foram disponibilizadas às entidades, levando-se em consideração o grau de importância delas diante do combate ao novo coronavírus.

“Após vermos que universidades como de Nebraska, nos Estados Unidos, e o Instituto de Física de São Carlos, da USP, desenvolveram o rodo, decidimos começar a produzir aqui em Sergipe também, em abril deste ano, visto que o IFS está em pleno funcionamento para ajudar no combate à COVID-19, desenvolvendo outras tecnologias e produtos (máscaras, aventais, sanitizantes, álcool a 70%, escudos faciais, peças de reposição de respiradores). Inclusive, estamos desenvolvendo uma segunda geração do rodo, que muito provavelmente pode ser doado novamente ao Cirurgia”, afirma o professor Adeilson Pessoa.

De acordo com a interventora judicial do Hospital de Cirurgia, a enfermeira Márcia Guimarães, a doação do rodo germicida feita pelo IFS é bastante significativa dentro do conjunto de ações produzidas pelo hospital para garantir a desinfecção da instituição. “Com toda certeza, o equipamento irá para um das três unidades onde estamos tratando pacientes com COVID-19”, informa.

“O Hospital de Cirurgia é uma instituição filantrópica, totalmente dependente de recursos públicos e da ajuda da sociedade, então, as doações feitas pelo IFS têm impacto gradioso na higienização do ambiente hospitalar, gerando uma melhoria do atendimento aos pacientes e uma segurança maior ao nosso trabalhador”, destaca a interventora judicial.

Fonte e foto Assessoria de Comunicação

Hospital de Cirurgia