ITPS esclarece portaria para instalar sensores de velocidade

17/06/20 - 15:48:17

Somente instrumentos que utilizam informações dos ABS precisarão ser reinstalados até 2022. Os demais apenas quando o veículo ou taxímetros forem trocados

O Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe (ITPS) informa aos taxistas sergipanos que já estão em vigor as novas regras do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) para a padronização dos sensores de velocidade utilizados em taxímetros.

Publicada no último dia 3 de junho, a portaria n° 204/2020 altera o texto da portaria nº 338/2019. Com isso, os motoristas deixarão de lado a obrigatoriedade de reinstalação dos equipamentos. Ela ocorrerá apenas quando o taxista adquirir um novo instrumento ou um novo veículo.

“A partir do momento em que o taxista trocar de veículo, seja usado ou zero quilômetro, ele deverá fazer as adequações necessárias e utilizar o taxímetro dotado de um kit com cinta magnética e módulo de inspeção, conforme determinado pela portaria 338/2019. A mesma regra é válida nos casos em que houver a instalação de um novo taxímetro”, esclarece a diretora-presidente do ITPS, Lúcia Calumby.

A diretora-presidente explica ainda que a partir de agora, somente instrumentos que utilizam informações dos ABS precisarão ser reinstalados até 2022. “A portaria 338 estabeleceu um prazo até novembro de 2021 para que todos os taxistas fizessem adequações. Com a portaria 204/2020, apenas as instalações de taxímetros ligadas aos sensores do ABS precisarão ser modificadas até 1º de julho de 2022. Isso porque elas podem comprometer a segurança do veículo” detalha.

Mudanças na portaria

As alterações nas portarias que dispõem sobre a padronização dos sensores de velocidades nos taxímetros visam reduzir as burocracias e despesas para os taxistas, sem perder de vista a segurança metrológica e veicular que protegem o consumidor.

“Em virtude da crise econômica gerada pela pandemia da Covid-19, o Inmetro realizou estudos junto aos fabricantes, ouviu os questionamentos dos sindicatos e associações de taxistas e resolveu publicar uma nova portaria com regras que reduzem o percentual de taxistas obrigados a realizar a adequações nos taxímetros, e consequentemente, ter despesas neste período difícil”, explica a gerente executiva de Metrologia e Qualidade do ITPS, Maria Inêz de Almeida.

Informações

Em caso de dúvidas, os taxistas podem entrar em contato com a Gerência Executiva de Metrologia e Qualidade do ITPS por meio do telefone (79) 3179 8056/8057 e do email [email protected].

Por Verlane Estácio