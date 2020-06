LAÉRCIO FALA SOBRE LEI DO GÁS E ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS PARA SERGIPE

17/06/20 - 14:41:09

O deputado federal Laércio Oliveira participou nos dias 16 e 17 de três videoconferências para tratar sobre investimentos no gás no Brasil e em Sergipe. Em uma das reuniões foi discutida a aprovação com urgência da lei do gás com os membros do Fórum do Gás, entre eles o coordenador Paulo Pedrosa, que também é presidente da Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres (Abrace). O Superintendente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Sergipe, Marcelo Menezes, também participou das reuniões.

A Lei do gás é importante para incentivar a reindustrialização do país, a geração de empregos e produção de energia mais barata. Laércio é relator da lei e lembrou que solicitou ao presidente Rodrigo Maia que seja votada o quanto antes no Plenário da Câmara dos Deputados. Pedrosa afirmou que algumas estratégias estão sendo desenvolvidas para defender essa pauta junto ao presidente da Câmara.

Sergipe possui a maior reserva nacional do combustível, descoberta recentemente seria muito beneficiado. “Quero parabenizar o protagonismo e a visão de abertura e de futuro de Sergipe, alinhada com o que a gente tem visto no mundo, além do protagonismo pessoal do deputado nessa questão”, afirmou o presidente da Abrace.

Os membros do Fórum do Gás também elogiaram o artigo “Pela aprovação imediata do novo marco regulatório do gás natural” de autoria de Laércio e publicado pelo portal especializado em energia EPBR. A repercussão do artigo foi grande, inclusive no boletim para investidores internacionais do Bradesco.

Frente Parlamentar

O deputado também conversou com representantes Associação Nacional de Fabricantes de Cerâmica (Anfacer), para discutir a formação de uma Frente Parlamentar do gás natural.

O deputado lembrou que o momento é propício para a criação da Frente Parlamentar do gás, juntando os elos da cadeia produtiva consumidora. “Em função do momento que passamos a viver, essa Frente Parlamentar pode conquistar um espaço importante na Câmara dos Deputados, porque leva uma visão do consumidor sobre o gás natural e seus benefícios para a economia de todo o país. Na especificidade dessa frente, o foco deve ser centrado nas entidades de consumo, é isso que o setor do gás vai precisar”, disse.

O diretor de relações institucionais e governamentais da Anfacer, Luís Fernando Quilici, valorizou a atuação política do deputado Laércio e disse que é necessário promover um melhor entendimento do que é o consumo do gás pelas pessoas de modo direto e indireto.

“Laércio pode aglutinar muitos setores e pessoas para o processo da lei do gás. Precisamos avançar nisso e desenvolver temas importantes para o entendimento da cadeia produtiva do gás natural e sua importância para a cerâmica. Todas as pessoas dependem do gás em seu dia-a-dia, pois alimenta a indústria e os produtos fazem parte da vida das pessoas”, comentou.

O deputado disse que irá buscar a coleta de assinaturas para a formação da Frente Parlamentar, sugerindo que seja mista, composta por deputados e senadores.

Sergipe é um estado com potencial para expansão do parque industrial da cerâmica. Setor que movimenta mais de R$ 20 bilhões na economia brasileira, com produção de mais de 800 milhões de m² de peças e consumo de mais de 1 bilhão de metros cúbicos de gás, que respondem por 30% dos custos operacionais das empresas do setor.

Fonte e foto assessoria