Live solidária do “Dj Henrique na Piscina” arrecada meia tonelada de alimentos

17/06/20 - 10:26:10

A live solidária ‘Dj Henrique na Piscina’, realizada no último sábado (13), arrecadou mais de meia tonelada de alimentos para os Dj’s sergipanos. Foram três horas de músicas, conscientização sobre o momento e de valorização da categoria, tanto na plataforma do Youtube como na do Instagram, que somaram 2.150 pessoas durante a transmissão.

A Live foi realizada na área da piscina de um condomínio, proporcionando uma interação com os moradores, fato que deu dinamicidade à transmissão. “Era para ser apenas uma tarde de lazer para os moradores, mas o projeto de fazer o bem cresceu muito e também envolveu diversos Dj’s que ajudaram na divulgação, no suporte, e agora na distribuição das cestas básicas”, declarou o Dj Henrique.

Foram arrecadados 205 kg em produtos alimentares, e também doações financeiras que permitiu a compra de mais 316 kg de alimentos, para a formação de cestas básicas. “Montamos uma comissão para montar as cestas e para distribuir com os colegas Dj’s. Foi muito emocionante poder entregar as cestas, para matar a fome de colegas Dj’s que não possuem outra fonte de renda e que estão parados por conta do Covid-19”, disse Henrique.

Semanalmente, esses Dj’s irão ser procurados por essa comissão para saber das necessidades de novas cestas básicas. “O melhor de tudo é ver a categoria unida, foi montado um grupo de whatsapp com foco na solidariedade. Já estamos montando novas estratégias para que os colegas possam passar por essa Pandemia com menos sofrimento e, em breve, possamos está levando alegria e entretenimento para as pessoas”, afirmou Henrique.

Últimos a voltar

Com a pandemia do Coronavírus, o primeiro segmento a parar foi o de eventos e deverá ser o último a retornar às atividades. Dentre tantos profissionais da área, existem alguns djs que vivem exclusivamente da música e que estão passando grandes dificuldades. A distribuição dos alimentos começou na terça (16), e já no primeiro dia atendeu a 12 profissionais e suas famílias, nos municípios de Aracaju, da Barra dos Coqueiros, de Nossa Senhora do Socorro e de Maruim.

“A nossa live, digo isso porque foi um momento de todos os djs sergipanos, teve o foco exclusivamente na solidariedade. Até os patrocínios ,depois de cobrir os custos, tiveram os valores revertidos em alimentos”, reforça Henrique. A live ‘Dj Henrique na Piscina’ contou como apoio das empresas: Única Negócios Imobiliários, Eesolar, Estúdio Três, Sergipe Web, Corretor Imobiliário Márcio Feitosa, Oceanic Beach Bar, Arquiteto Diego Brandão, Delicatessen São Francisco, Élida Lima Camuflagem e Estética, Climelp, Oftalmologista Alisson Mário, Auto posto Espumão e Grupo World.