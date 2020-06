Muita calma na saída

17/06/20 - 00:56:00

Diógenes Brayner – [email protected]

A partir de amanhã, primeira abertura de setores do comércio depois que o Covid-19 chegou a Sergipe, as atenções serão redobradas em relação aos índices de crescimento de casos e óbitos no Estado. Caso o quadro se mantenha estável ou passe a oferecer sinais de queda, pode acontecer ampliação para abertura de novos segmentos. Terá um acompanhamento rígido, capaz de assegurar maior flexibilização e avanço no processo de recuperação da economia. Essa condição depende exclusivamente do comportamento da população em relação às regras sanitárias, que evitam expansão da contaminação.

Nesse ponto o governador Belivaldo Chagas será duríssimo e não pensará duas vezes: caso a linha vertical cresça e revele risco de aumento abrupto durante o período inicial, um novo decreto será editado para fechamento do que fora liberado. É a única forma de conter o estouro da boiada, inclusive com medidas mais duras para cessar a progressão da doença. Técnicos do Governo acham que vai depender de cada cidadão e da consciência de que um aumento da contaminação põe todos em risco e cria uma séria ameaça ao sistema de saúde.

Há um fato preocupante. A China, através da Capital, Pequim, enfrenta o retorno do coronavírus e volta a adotar medidas para tentar contê-lo. Não se encontra ainda uma razão do Covid-19 sempre escolher os chineses para iniciar o seu ciclo de contaminação pelo mundo. Afinal é de lá que recomeça a provável pandemia. É bom lembrar que o vírus chega rápido a todos os cantos de mundo. Daí a necessidade da mais absoluta precaução no primeiro dia de ir às ruas, principalmente para manter normas exigidas emitidas pela saúde pública, com o objetivo de conter a expansão.

É verdade que a economia, principalmente o setor comercial, dava sinais nítidos de asfixia e poderia não suportar mais uma semana de portas fechadas. Os estudos realizados mostraram isso. Há um número grande de novos desempregados, além dos sinais de falências em pequenos negócios. Mas, mesmo assim, o recomeço trás novas e boas perspectivas, que não serão vistas já nos primeiros dias, mas em determinado tempo com a frequência e procura dos produtos à venda.

No momento, a ânsia tem que ser controlada pela sociedade, com objetivo de ajudar tanto na recuperação, quanto na manutenção – e até ampliação – da abertura, ainda gradual, mas que vai se normalizando caso perceba-se uma curva decadente do coronavírus. Qualquer descontrole e sinalização de que há excessos e risco de retorno à condição anterior, não haverá como manter a flexibilização e o Governo terá que retroagir na decisão, em benefício de uma população em risco de adquirir o vírus.

Que retornem amanhã ao comércio, mas com a consciência de que precisam colaborar para evitar a expansão do Covid-19, porque será bom para todos. Principalmente para aqueles que cumpriram o isolamento social e que saem de casa pela primeira vez em quase 90 dias. Recomenda-se muita calma e cuidado consigo mesmo, mas sem esquecer de proteger o próximo.

Belivaldo e atitudes

Em entrevista ao programa Na Boca do Povo, de Edivanildo Santana, em Itabaiana, o governador Belivaldo Chagas (PSD) disse: “se houver o estouro da boiada em Itabaiana ou em qualquer outro município”, terá um novo decreto fechando o comércio.

*** – Se houver um estouro no crescimento por falta de colaboração em qualquer município do Estado de Sergipe, a gente de imediato baixa o decreto proibindo a retomada das atividades, fechando o que já abriu, disse o governador.

*** E continuou: “não será diferente. Eu não quero ser condenado depois, por morte, no município de Itabaiana.”

Pode assustar

Um deputado estadual da base aliada admitiu ontem que, com essa abertura gradativa decretada pelo governador Belivaldo Chagas, no primeiro momento pode até assustar.

*** – Mas ela é necessária até em razão da necessidade de aquecer a economia e manutenção do emprego, disse.

Eleição unificada

O deputado federal Fábio Mitidieri tem defendido a unificação das eleições em 2022, “mas os críticos dizem que estou pensando em política”.

*** – Engraçado, em Sergipe, o PSD construiu o maior agrupamento. Teremos cerca de 70 candidatos majoritários e 1000 a vereador, contabiliza.

*** E conclui: “A vida é mais importante que a política.”

Cita adiamentos

Fábio Mitidieri cita: “olimpíadas adiadas em um ano, carnaval de Salvador cancelado, o Oscar foi adiado para abril 2021, mas no Brasil o TSE quer eleições esse ano”.

*** – Pior ainda são os 45 dias de campanha, lembra.

*** E pede: “vamos orar para estar tudo bem até lá porque, senão, eles deveriam responder por homicídio culposo”!

Não há definição

O senador Alessandro Vieira (PT) disse que não existe definições para a formação de chapa majoritária no Cidadania. Há especulações de que seria Danielle a prefeita e Dr. Emerson a vice.

*** Confirmou que há acenos e conversas dentro do grupo, mas “são endereçados aos parceiros, no ritmo do nosso planejamento”.

Diálogo franco

Quando fala em “nosso planejamento”, Alessandro se refere “ao nosso grupo político, onde já estão incluídos Cidadania, PMN e PL”.

*** Alessandro antecipa que “também estamos em diálogo franco com outras legendas, mas sempre com calma, respeito e equilíbrio”.

Sem politizar

O ex-presidente da OAB/SE, Henri Clay Andrade, avaliou ontem, em entrevista a Márcio Prata, que é inadmissível, neste momento, politizar qualquer análise sobre a pandemia de Covid-19.

*** Henri avaliou que é hora de fazer análises racionais e tentar contribuir no combate ao vírus, pois a hora é de união.

Campanha na pandemia

Henri Clay (Rede), segundo candidato ao Senado mais votado em Aracaju no pleito de 2018, entende que não dá para pensar em eleição agora: “não estou com cabeça para isso”.

*** Henri perguntou: “Como seria uma campanha em meio à pandemia? O povo lá morrendo e a gente pedindo voto? Isso não faz o menor sentido”, disse.

Combate à pandemia

O líder do PT, senador Rogério Carvalho, avisa que o Brasil já é o segundo no mundo em número de mortes pelo coronavírus. “Estamos há mais de um mês sem ministro da Saúde em plena pandemia”.

*** – Nosso país responde por 72% das mortes na América do Sul. Enquanto isso, as únicas declarações de Bolsonaro foram para boicotar o combate à pandemia, disse.

Despreparo aparente

Rogério também diz que Weintraub nunca deveria ter sido nomeado ministro diante da visão fascista do Estado. O despreparo é aparente.

*** – A Educação precisa de um dirigente com formação acadêmica, vivência na docência para orientar o futuro do Brasil. Além do compromisso ético e moral aceito universalmente, conclui.

Márcio explica

Pré-candidato a prefeito pelo PT, Márcio Macedo disse ontem que, ao contrario do que a coluna publicou ontem, o partido está unido fechado no propósito de disputar e ganhar as eleições municipais em Aracaju.

*** Lembrou que o Encontro Municipal do PT deixou clara a aprovação do seu nome como candidato à Prefeitura por unanimidade, além do Diretório Nacional anunciá-lo como prioridade no País.

Sobre prioridade

Márcio Macedo disse que tem duas prioridades nesse momento: lutar contra o Covid-19 e manter o consenso do partido em relação à sua candidatura.

*** Informou que ontem teve reunião de programa de Governo e deixou claro: “está tudo muito bem”. Disse ainda que mantém conversas com lideranças políticas e partidos.

Diversidade sim

A diretora do Senai, Priscila Felizola, acha que “quanto mais diferentes somos, mais oportunidade temos para aprender e evoluir”.

*** – E é por isso que sempre digo, diversidade sim, mas com respeito!

Inevitável comparar

Maria Eugênia Deda disse, ontem, que um ex presidente foi preso e um outro continua sendo processado. Figuras de peso dos governos passados foram pra cadeia. Nenhuma ameaça à democracia fora proferida.

*** – Não era pra estarmos aqui comparando situações, mas quando o que há de pior se instala no poder é inevitável comparar.

Uma boa conversa

JB conversa – O ex-governador Jackson Barreto (MDB) está em rígida quarentena, mas não para de tratar sobre sucessão municipal. Tem conversado muito.

Sobre disputa – Na avaliação de um integrante do PT, a polarização dentro da oposição para disputar o segundo turno com Edvaldo Nogueira será entre petistas e Cidadania.

Com Zezinho – Quem também tem conversado com Jackson Barreto é o deputado Zezinho Sobral (Podemos) que pensa em disputar a Prefeitura de Aracaju pelo partido.

Libera auxílio – Caixa liberou ontem a primeira parcela do Auxílio Emergencial para 2,4 milhões de trabalhadores.

Blog do Noblat – Definitivamente, a Secretaria de Comunicação da presidência da República virou mais um canal do gabinete do ódio.

Roberta Bastos – O que poderíamos esperar de um ministro da educação que foi escolhido por um presidente da República que diz que livros tem muita coisa escrita?

Radar – Bolsonaro responde ao STF: ‘Suportamos abusos sem desrespeitar regra democrática’, diz o presidente.

Poder360 – Senado Federal aprova medida provisória que permite reduzir salários e suspender contratos.