MUNICÍPIO DE ITABAIANA PODE CHEGAR A MAIS DE 1.100 CASOS DE COVID-19 NO DIA 27

Maior número dos que testaram positivo no município corresponde a jovens adultos (20 a 39) e adultos (40 a 59)

A situação do município de Itabaiana é preocupante quanto à infestação pelo novo coronavírus e pode chegar a registar mais de 1.100 casos no dia 27 deste mês. É o que revela o quarto Boletim Semanal Covid-19, produzido pelos Programas de Pós-Graduação em Ciências Naturais (PPGCN) e Engenharia e Ciências Ambientais (PPGECIA), do Campus de Itabaiana, da UFS, com dados da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde.

“O município de Itabaiana tem registrado semanalmente o aumento do número de registros positivos para COVID-19. Em relação à semana anterior, a 24ª semana epidemiológica registrou um aumento de 45% de novos casos. Ainda é cedo para afirmarmos que o topo de notificações semanais foi atingido, uma vez que nas últimas semanas o número de casos novos tem sido cada vez maior. Isso pode estar sendo influenciado pelo baixo índice de isolamento social identificado no município”, diz a Nota Técnica.

No último domingo, dia 14, Itabaiana tinha 615 casos confirmados e 11 óbitos (7 mulheres e 4 homens). Havia ainda 13 pessoas hospitalizadas, 263 em isolamento domiciliar e 82 casos suspeitos. Já haviam sido realizados 1.367 exames e 670 foram negativados. O número de pessoas recuperadas era de 333.

Um dado preocupante é que o isolamento social no município de Itabaiana, de apenas 30%, era ainda menor do que o já considerado baixo percentual de isolamento registrado para o Estado de Sergipe, de 34%, no dia 12 de junho. O Boletim destaca que o maior número de homens e mulheres que testaram positivo para Covid-19 no município corresponde a jovens adultos (20 a 39 anos) e adultos (40 a 59 anos).

A maior parte dos casos está concentrada na zona urbana. O Centro liderava com 185 casos, seguido dos bairros São Cristóvão, 58, e Mamede Paes Mendonça, 54. Mas a cada semana novos povoados têm registrado notificações. O povoado Rio das Pedras já tinha 8 casos, Carrilho e Pé do Veado tinham 5 casos cada.

Apesar de ser o terceiro município com maior número de casos, Itabaiana ocupava a 6ª posição em Sergipe quanto à taxa de prevalência e a 20ª posição quanto à taxa de mortalidade.

“Se medidas preventivas forem adotadas pela população, possivelmente, os números sigam o crescimento logístico, nesse caso, mais atenuado. Caso contrário, os números tendem a seguir o crescimento exponencial, mais intenso. É importante destacar que os dados apresentados são apenas probabilísticos”, diz a Nota Técnica, acrescentando: “Os dados apresentados até o momento poderão contribuir na tomada de decisões e avaliações das medidas mitigatórias para conter a propagação do vírus na cidade de Itabaiana”.

Marcos Cardoso – Gabinete do Reitor